Australië meet warmterecord voor vierde maand op rij jv

01 april 2019

12u45

Australië heeft in maart voor de vierde maand op rij een warmterecord gemeten, zo melden autoriteiten. De klimaatverandering is een gevoelig onderwerp geworden voor de volgende parlementsverkiezingen.

Het Bureau voor Meteorologie (BVM) meldt dat Australië dit jaar de warmste maand maart ooit heeft gekend. De gemiddelde nationale temperatuur lag die maand 2,13 graden Celsius hoger dan het gemiddelde. Het is de vierde opeenvolgende maand dat er een warmterecord in het land is gemeten. In januari, middenin de Australische zomer, werd voor het eerst een gemiddelde temperatuur gemeten van boven de 30 graden.

Bepaalde regio's die lijden onder de langdurige droogte hebben respijt gekregen met de doortocht van twee tropische cyclonen in maart. "Spijtig genoeg ligt de nodige hoeveelheid water voor de regio's met watertekort aanzienlijk hoger. Er moet meer neerslag vallen dan het gemiddelde om de tekorten volledig weg te werken", aldus het BVM. Volgens meteorologen speelt de klimaatverandering een belangrijke rol in de stijgende temperaturen.

Deze kwestie is een van de hoofdthema's geworden voor de Australische parlementsverkiezingen die op 18 mei 2019 zouden plaatsvinden. De conservatieve coalitie onder premier Scott Morrison is terughoudend over een vermindering op de uitstoot van broeikasgassen, uit vrees voor schade aan de Australische steenkoolindustrie en bijgevolg de economische groei. De centrumlinkse oppositiepartij Labor Party maakte een reeks voorstellen bekend om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, voornamelijk door hernieuwbare energie en elektrische voertuigen te promoten. De Labor Party loopt voor de conservatieven uit in de peilingen.