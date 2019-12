Australië heeft droogste lente ooit achter de rug KVDS

02 december 2019

13u29

Bron: Belga 0 Weernieuws Australië heeft de droogste lente ooit achter de rug. Dat zegt de lokale meteorologische dienst (BoM). De lente Down Under begon op 1 september en eindigde op 30 november.

Volgens het BoM is deze lente officieel de droogste van de voorbije 120 jaar, toen de metingen van de neerslag begonnen. De regenval bedroeg gemiddeld 27,4 millimeter in heel Australië, 62 procent minder dan de vorige jaren. In alle regio's lag de regenval onder het gemiddelde.

Vooruitzichten

Het BoM zegt ook dat de regenval in de voorbije 12 maanden het op een na laagste niveau bereikte ooit. Australië wordt al geteisterd door droogte sinds 2017. En de vooruitzichten voor de zomer, die loopt van december tot februari, geven weinig hoop op beterschap.





De lente was bovendien de op vier na warmste ooit. De mediane (middelste) maximumtemperatuur in de lente was op nationaal niveau de op een na hoogste. Vooral de temperaturen overdag waren hoog. Het gemiddelde werd naar beneden gehaald door lagere nachtelijke temperaturen.

Extreme droogte en bovengemiddelde temperaturen leidden al tot verhoogd brandgevaar in de oostelijke staten Queensland en New South Wales. De twee staten werden zwaar op de proef gesteld door bosbranden. Er vielen verscheidene doden en honderden woningen zijn verwoest.

BEKIJK OOK: