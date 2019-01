Australië beleeft de warmste nacht ooit gemeten: temperatuur duikt niet onder 36,6 graden AD.nl

29 januari 2019

11u03

Bron: Marlies Van Leeuwen 0 Weernieuws Een bijzonder hitterecord voor Australië: de warmste nacht ooit gemeten op het zuidelijk halfrond komt op naam van het plaatsje Borrona Downs, ver in het binnenland van New South Wales. Het werd er op 26 januari niet kouder dan 36,6 graden, meldt het Nederlandse KNMI vandaag.

Australië kampt al twee weken met een uitzonderlijke hittegolf. Temperaturen komen op veel plekken overdag ruim boven de 40 graden en in verschillende steden werden hitterecords gebroken. Zo was het in Canberra voor het eerst op vier dagen achter elkaar warmer dan 40 graden.

Volgens het KNMI is de hittegolf en de extreem hoge nachttemperatuur het gevolg van de klimaatverandering. “Zonder menselijke invloeden op het klimaat was eenzelfde record bijna onmogelijk geweest”, schrijft Karin van der Wiel van het meteorologisch instituut. Het vorige zuidelijk halfrondrecord stamt uit 1982, toen het - ook in Australië - 35,5 graden bleef ’s nachts.

Overigens ligt het nieuwe zuidelijk halfrond-record nog ruim onder het wereldwijde record. In juni vorig jaar werd het in Quriyat in Oman niet koeler dan 42,6 graden. In België staat het nachtelijke minimumtemperatuurrecord op 24,5 graden, gemeten op 4 juli 2015.

