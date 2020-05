April was uitzonderlijk zonnig en warm Philippe Truyts

12u03 1 Weernieuws Records zijn er niet gebroken, maar de voorbije maand april had toch uitzonderlijke trekjes. Dé uitschieter was de bijna 278 uur zonneschijn. Enkel in 2007 scheen de zon nog vaker. Het was ook warm: met een gemiddelde temperatuur van 12,6 graden eindigt april op een vierde plaats sinds het begin van de waarnemingen. De regen van de laatste drie dagen kegelde april wel uit de top tien van droogste maanden ooit. Met 19 mm neerslag blijven we wel ver onder de normale 51 mm.

De maand begon nochtans koud: op 1 en 2 april dook het kwik in Ukkel nog naar -1,3 graden. Er zou nadien geen nachtvorst meer volgen. Vanaf 5 april begon een periode van acht lentedagen (meer dan 20 graden) op rij. Dat is zo vroeg nog nooit voorgekomen. De piek viel op 8 april met 24,1 graden. Met in totaal 14 lentedagen heeft april geen record gebroken: in 2011 waren er 16.

De gemiddelde temperatuur van 12,6 graden ligt ver boven de normale 9,8 graden. Door de vele koele nachten haalt april hier geen podium: 2007 (14,3), 2011 (14,1) en 2018 (13,0) waren warmer. De gemiddelde maximumtemperatuur van 18,4 graden lag liefst vier graden hoger dan normaal. Maar ook hier scoort het ongenaakbare 2007 met 20,5 graden straffer. De gemiddelde minimumtemperatuur van 6,7 graden lag slechts iets hoger dan normaal.

Zon in overvloed natuurlijk: 277 uur en 40 minuten. Zelfs in een zomermaand zou dat uitzonderlijk zijn. Was er niet het ongelooflijke 2007 geweest met 301 uur zon, dan had april 2020 goud gepakt. Nu is het zilver. Normaal schijnt de zon 159 uur.

Tot en met de 27ste regende het maar op twee dagen. De buien van de laatste dagen brengen dat totaal op vijf. De pluviometer slikte in totaal 19 liter per vierkante meter. Ruim onder de normale 51 liter, maar niet genoeg voor een top-10 aller tijden. Ook hier veegt april 2007 alle concurrentie weg. Het regende toen gewoon nooit.

