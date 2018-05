April was abnormaal warm avh

01 mei 2018

13u49

Bron: Belga 0 Weernieuws De maand april was een zeer abnormaal warme maand. Dat zegt het KMI, dat vandaag het klimatologische overzicht van de maand publiceert.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg afgelopen maand 13°C, waar dat normaal 9,8°C is. De gemiddelde maximumtemperatuur kwam uit op 17,7°C (normaal: 14,2°C) en de gemiddelde minimumtemperatuur 8°C (normaal: 5,3°C). De eerste twee waarden waren zeer abnormaal hoog en de laatste zelfs uitzonderlijk hoog, zegt het KMI.

31,2 graden

Het KMI registreerde deze maand vier zomerdagen: een zeer abnormaal hoog aantal. De hoogste temperatuur werd gemeten op de 19de. Goed voor een eerste tropische dag in het noordoosten van ons land. In Bilzen klom het kwik tot 31,2°C, net geen landelijk record.

De neerslaghoeveelheid afgelopen april was uiteindelijk normaal, wat te danken is aan de zware regenval op het einde van de maand. In Ukkel viel 66,3 mm neerslag, waar dat normaal 51,3 mm is, op 13 dagen (normaal 15 dagen). De grootste hoeveelheid, namelijk 31,4 mm, viel op de 29ste.

Ook het aantal onweersdagen kwam met elf op normaal uit. Hetzelfde geldt voor de zonneschijnduur. De zon scheen in april 171 uur en 33 minuten. Ook de gemiddelde windsnelheid kwam uit op normaal.

