April start zonnig maar fris, in het weekend zachter, zondag zelfs tot 22 graden jv

01 april 2020

06u50

Bron: belga 2 Weernieuws Er is woensdagochtend vrijwel algemene vorst in het binnenland. In de loop van de namiddag verschijnen er enkele wolkenvelden in de noordelijke helft van het land. Het blijft droog bij maxima van 6 of 7 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot 9 of 10 graden in de andere streken. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke en later noordelijke richtingen, zegt het KMI.



Woensdagavond en -nacht zijn er brede opklaringen met tussendoor enkele wolkenvelden. Hier en daar is er kans op wat nevel. Het blijft overal droog, behalve misschien aan zee waar een spatje regen kan vallen. In het binnenland vriest het overal tussen -1 graad in het westen en -4 graden in de Hoge Venen, aan zee dalen de temperaturen naar 3 graden. In het binnenland is de wind meestal zwak en krimpt hij van noord naar zuidwest. Aan zee waait het af en toe matig en draait de wind van noordwest naar west.

Donderdagochtend begint met opklaringen. Vrij snel wordt het echter gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Hier en daar kan er een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in het westen. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.

Vrijdag blijft het meestal wisselend tot zwaarbewolkt met 's ochtends nog kans op een spatje regen en in de namiddag kans op een lokaal buitje. In het noorden van het land komen er later mogelijk opklaringen. De maxima liggen rond 6 graden in Hoog-België, rond 8 graden aan zee en rond 10 of 11 graden in het centrum. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit west tot noordwest.

Zaterdag zijn er in de ochtend overal brede opklaringen en is er kans op lichte vorst of grondvorst. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en wisselen bewolkte momenten af met opklaringen. Het blijft droog. Het wordt al enkele graden zachter met maxima tussen 9 en 14 graden. De wind waait meestal zwak uit het zuidoosten. Aan de kust kan er in de namiddag een zwakke zeebries ontstaan en draait de wind er naar het noordoosten.

Zondag belooft een zonnige en zachte voorjaarsdag te worden. Het blijft waarschijnlijk helder en het kwik kan klimmen naar waarden tussen 15 en lokaal zelfs tot 22 graden. De wind waait eerst nog zwak uit het zuidoosten en neemt geleidelijk toe tot matig uit het zuiden.