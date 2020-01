Angst voor tsunami neemt toe nu Mount Taal rommelt: hoe een vulkaanuitbarsting tot een vloedgolf kan leiden AW

13 januari 2020

17u11 4 Weernieuws De vulkaan Taal, die op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla ligt, is vandaag uitgebarsten en spuwt lava. Tot overmaat van ramp kan die vulkaanuitbarsting ook een tsunami opwekken wat nog meer chaos zou betekenen.

Als een vulkaan uitbarst, spuwt deze lava in de lucht. Hetzelfde gebeurt met Mount Taal. Alleen ligt de gevaarlijke vulkaan in het midden van een meer waardoor een deel van de lava en het gesteente wellicht in het water belandt. De massa lava, gesteente en as die valt, kan het water voor zich uitduwen, zo hard dat een tsunami ontstaat.

Een andere mogelijkheid waardoor een tsunami kan ontstaan, is doordat de activiteit van de vulkaan het gesteente onder het water verplaatst. Die landverschuiving op de zeebodem kan op zijn beurt een tsunami veroorzaken.

Alarmniveau vier

Het alarmniveau voor de vulkaan is opgetrokken naar niveau vier, het op een na hoogste niveau. Dat wil zeggen dat er mogelijk de “komende uren of dagen een explosieve uitbarsting” komt. Afgelopen nacht registreerde het instituut naar eigen zeggen minstens 75 vulkanische aardbevingen.

De Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers. Tegelijkertijd is hij een populaire toeristische bestemming wegens zijn schilderachtige kratermeer. Hij is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer. De laatste grote uitbarsting was in oktober 1977 en de dodelijkste eruptie was in 1911. Toen kwamen meer dan 1.300 mensen om het leven.

