Anderhalf miljoen mensen moeten huis uit voor orkaan Florence

11 september 2018

17u31

Bron: ANP 0 Weernieuws Meer dan anderhalf miljoen mensen aan de Amerikaanse oostkust hebben opdracht gekregen te vertrekken wegens de komst van orkaan Florence. De superstorm is de zwaarste die het gebied in drie decennia bedreigt. Momenteel is Florence een orkaan van de vierde categorie met windsnelheden tot 210 kilometer per uur.

Volgens het nationaal orkanencentrum in Miami komt de storm vermoedelijk vrijdag aan land in het grensgebied tussen de staten North en South Carolina. In die laatste staat hebben een miljoen mensen het dringende advies gekregen vanaf dinsdagmiddag te vertrekken. Gouverneur Henry McMaster wees inwoners op de gevolgen van orkaan Hugo in 1989 toen 27 mensen in de staat omkwamen. "Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen", aldus de politicus.

Golven van 3,5 meter

Niet alleen mensen aan de kust moeten een veilig heenkomen zoeken, ook mensen in gebieden die makkelijk overstromen moeten weg. Zo hebben 245.000 mensen in Virginia het dringende advies gekregen Florence niet af te wachten. Aan de kust kunnen door de stuwende wind golven van 3,5 meter ontstaan, overvloedige regenval kan in het binnenland voor overstromingen zorgen. Weerkundigen verwachten dat plaatselijk het water tot driekwart meter hoog komt te staan.

Op de eilanden voor de kust van North Carolina is de evacuatie al volop aan de gang. De 50.000 bewoners van de eilanden Hatteras en Ocracoke kregen maandag (plaatselijke tijd) opdracht te vertrekken, nog eens 250.000 mensen zullen van de andere eilanden moeten vertrekken.

Florence is een orkaan van categorie 4, de op één na hoogste categorie op de Amerikaanse Saffir-Simpson-schaal. Een orkaan van deze sterkte is extreem gevaarlijk voor bewoonde gebieden. Caravans en overhangende constructies zoals benzinestationoverkappingen worden compleet omver geblazen. Daken op huizen vliegen volledig weg. Windsnelheden liggen tussen de 210 en 249 km per uur.



Orkanen van categorie vijf zijn nog verwoestender. Alleen gebouwen die op minstens vier kilometer van de kust staan verwijderd, worden niet geheel vernietigd. Windsnelheden gaan tot 250 km per uur of hoger.