Amper plaats voor zonneschijn Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 4 april Jill Peeters

03 april 2019

12u00 15 Weernieuws Donderdag domineren de wolken het weerbeeld en is er amper plek voor zonneschijn. Maar ondanks al die wolken blijft het droog. Er staat een matige wind uit het zuiden. We komen uit een koude nacht en overdag komen we uit op 11 graden. In de Hoge Venen blijven de temperaturen achter en wordt het niet warmer dan 7 graden.

Donderdagavond worden de opklaringen en tijdens de nacht wordt het licht bewolkt of helder weer. Het kan daarbij hard afkoelen tot minima rond of net boven het vriespunt, en zowat overal lichte grondvorst. In de Ardennen vriest het tot -4 graden. De zwakt af en draait naar het zuidoosten.

Ondanks het feit dat ons land, net als de voorbije dagen, onder de invloed zit van een uitgebreid lagedrukgebied, ontsnappen we aan de meeste neerslag. De meeste regen valt in het zuiden van Europa en in de Alpen valt er weer volop sneeuw.

Vrijdag wordt een zonnige dag. Rustig en zacht weer met maxima die uitkomen rond 14 graden.

Zaterdag wordt het nog wat zachter en komen we uit op maxima tussen 14 en 17 graden. Er is geregeld wat zon, maar na de middag is er meer bewolking. De kans op een bui is eerder klein, maar niet helemaal onbestaande. Er staat een zwakke tot matige oostenwind.

Zondag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en de wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Bij maxima rond 16 graden belooft het een zachte lentedag te worden.