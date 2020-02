Alsof storm nog niet genoeg is: weerman waarschuwt ook voor onweer vannacht met nog zwaardere rukwinden jv

09 februari 2020

21u03 770 Weernieuws Storm Ciara houdt flink huis in onze contreien. Maar dat is nog niet alles. Onze weerman David Dehenauw waarschuwt ook voor onweders vanavond en vannacht. Zeer lokaal kunnen er daardoor nóg hogere windstoten optreden dan de al voorspelde pieken tot 130 km/uur.

“In de loop van de avond en vannacht lopen, bij de doortocht van een actief koufront en de buien die erop volgen, de rukwinden nog verder op en is er gevaar voor pieken van 100 tot 130 km/u”, meldde het KMI. Maar de storm die over ons land raast, kan op sommige plaatsen ook nog eens gepaard gaan met onweer, waardoor de windpieken heel plaatselijk mogelijk zelfs nóg hoger oplopen dan 130 km/uur. De kans op schade is dan erg groot. En Ciara heeft al heel wat schade veroorzaakt.

De windstoten in de provincie West-Vlaanderen kunnen fors uithalen bij actieve buien, bevestigt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. “Deze buienlijn verplaatst zich komende uren naar het binnenland. Mogelijk dat er ook onweer ontstaat bij de buien, die stormschade kunnen veroorzaken.”

Na middernacht, of na 1 à 2 uur verwacht David Dehenauw dat het tijdelijk iets minder hevig zal zijn in Vlaanderen. Maar het tweede deel van de nacht zouden er, volgens onze weerman, een aantal lokale onweders opduiken en dan kunnen de windstoten opnieuw uithalen, van 120 of 130 km/uur en plaatselijk nog meer.

De zwaarste rukwind die vandaag gemeten werd in ons land, was een stoot van 115 km/uur in Oostende tussen 20 en 21 uur.

Het KMI kondigde al code oranje af, dat nog tot morgenavond geldt voor heel België. Voor niet-dringende interventies kan je terecht op het noodnummer 1722.