Alpen kreunen onder Siberische koude en zelfs sneeuw aan Côte d'Azur, koudegolf eist zware tol: al 19 doden Karen Van Eyken

27 februari 2018

12u36

Bron: Le Dauphiné Libéré, 20min.ch, OE24, Die Welt, Méteo France, Belga 49 Weernieuws Een koudegolf heeft Europa van de Baltische kusten tot de Middellandse Zee in zijn greep. Op de hoogste berg van Duitsland, de Zugspitze, was het in meer dan honderd jaar nooit zo koud: min 30,5 graden. Ook in de Alpen is het bibberen met temperaturen tot min 32 graden. Wie de warmte wil opzoeken aan de Côte d'Azur, is eraan voor de moeite. Maar de extreme vriestemperaturen eisen ook hun tol: m instens 19 mensen zijn sinds afgelopen vrijdag door de koude omgekomen.

IJzige wind, sneeuwval, extreme temperaturen: de Siberische koude laat zich niet alleen in ons landje voelen. Door de bittere koude zijn al tientallen mensen gestorven. Negen mensen kwamen om in Polen waarvan vijf maandagnacht, drie daklozen in Frankrijk, vier mensen in Litouwen, twee in Roemenië onder wie een 83-jarige vrouw waarvan het ondergesneeuwde lichaam op straat werd teruggevonden en een dakloze in Italië.

Duitsland

Duitsland beleeft momenteel de koudste februari sinds 2012. Op de Zugspitze in Zuid-Beieren op de grens met Oostenrijk werd afgelopen nacht volgens meteoroloog Dominik Jung van de website 'wetter.net' de laagste temperatuur voor eind februari in 117 jaar gemeten. "Het was werkelijk extreem", meldt hij. De polaire vortex heeft zijn naam niet gestolen. Het absolute kouderecord werd er in februari 1940 gemeten. Toen daalde het kwik naar min 35,6 graden.

De temperaturen kunnen volgens Jung nog verder dalen. "In de komende nachten tot en met woensdag verwachten we het absolute dieptepunt", meent de meteoroloog. Temperaturen kunnen op sommige plaatsen in Duitsland dalen tot min 24 graden. "Door de krachtige oostenwind komen we tot gevoelswaarden van min 35 graden," zegt Jung.

#Zugspitze mit neuem #Jahrhundertrekord! Vergangene Nacht wurden dort

minus 30,5 Grad gemessen. Das war dort die tiefste Temperatur in einer

dritten Februardekade seit 117 Jahren! #russenpeitsche #kaeltewelle ☃️❄️ pic.twitter.com/a0IIbGkPtL Dominik Jung(@ WetterExperte) link

De bitterkoude temperaturen in Duitsland waren ook op de Oder zichtbaar. Afgelopen nacht had zich op de grensrivier tussen Duitsland en Polen drijfijs gevormd. Vooral de omgeving rond Frankfurt (Oder) en Schwedt is getroffen. De Oder is momenteel voor alle scheepvaart gesloten, omdat de boten door het drijfijs schade kunnen oplopen. IJsbrekers liggen zowel aan Duitse als Poolse kant klaar om ingezet te worden. Alles hangt ervan af hoe de weersomstandigheden zich in de komende dagen zullen ontwikkelen.

Oostenrijk

Koude polaire lucht zorgt ook in de Alpen voor extreme minwaarden. Afgelopen nacht was het min 32 graden op de Brunnenkogel (3.400 meter) in Oostenrijk. In het populaire wintersportoord Ischgl dook het kwik 27 graden onder nul. En ook hier verwacht men dat het de komende nacht nog kouder zal worden.

WOW! -32 Grad an Österreichs höchster Wetterstation, dem #Brunnenkogel in #Tirol auf 3400m! Die tiefste Temperatur, die ich als Meteorologe je in #Österreich gesehen habe (für Österreichs Kälterekorde bin ich zu jung 😁) pic.twitter.com/zXyuab7l8C wetterblog.at(@ wetterblogAT) link

Extreme vriestemperaturen zijn in de buurt van Wenen tijdens de winter - en al zeker eind februari - eerder een zeldzaamheid. Afgelopen nacht was het min 11 tot min 15 graden. "Jongeren onder de dertig jaar hebben zoiets nog niet meegemaakt", klinkt het in de Oostenrijkse pers.

wetterblog.at Und noch eine Auswertung zu Wien: Zweistellige Minuswerte sind in der Bundeshauptstadt selbst im Hochwinter nicht alltäglich, jetzt Ende Februar aber mehr als außergewöhnlich! Alle unter 30-jährige...

In Zwitserland wordt het vandaag in de lager gelegen gebieden niet warmer dan min 8 graden, terwijl het in het hooggebergte kan vriezen tot min 26 graden. Enige troost: het is over het algemeen wel zonnig.

Auch am Dienstag ist es gesässkalt auch a...kalt genannt. Im Mittelland mit Bise -8 bis -12 Grad, in den Hochtälern -20, im Engadin -26 Grad. Am Nachmittag -5 Grad. Zeitweise sonnig und Hochnebelfelder.

^FB pic.twitter.com/lr5P5qQzzH SRF Meteo(@ srfmeteo) link

Komende nacht zou nog kouder worden met temperaturen tot min 31 graden.

Die Nacht war nochmals kälter als gestern.😮 Schal und Handschuhe nicht vergessen! #Brrr #Kältewelle #Bise ^ls pic.twitter.com/FhHbPiLThI SRF Meteo(@ srfmeteo) link

Frankrijk

Ook de Franse Alpen ontsnappen ze er niet aan. In Val Thorens (Savoie) wordt het vandaag niet warmer dan min 22 graden. In Annecy, Chambéry en Grenoble zal het kwik niet hoger klimmen dan min 8 graden.

Prévisions || Demain mardi sera la journée la plus froide avec des températures au petit matin qui perdront encore localement 1 à 2 degrés, et resteront souvent négatives en journée

👉 https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/mF9Lvc4xRm Météo-France(@ meteofrance) link

Zelfs in Marseille vroor het afgelopen nacht tot -1°C. Het sneeuwde gisteren zelfs aan de Côte d'Azur.

En ce moment || Il neige sur la #CôtedAzur. On attend sur l'ensemble de l'épisode neigeux :

❄ jusqu'à localement 2 à 5 cm de neige sur les zones littorales

❄ dans l'intérieur le plus souvent entre 5 et 10 cm

Restez informés : https://t.co/3PMCknwiMZ pic.twitter.com/8LD19O1NGz Météo-France(@ meteofrance) link

Het eiland Corsica ligt bedekt met een sneeuwtapijt. In hoofdstad Ajaccio ontwaakte men met 13 cm sneeuw, het dikste sneeuwtapijt sinds 10 februari 1986 - toen viel er 25 cm. Het levert wondermooie beelden op.

Quelques photos de la #neige en #Corse, magique 😍 pic.twitter.com/RRQJDszkpZ Météo-France(@ meteofrance) link

#Neige A #Ajaccio, on a relevé 13 cm à 7h du matin, la plus forte épaisseur depuis les 25 cm du 10 février 1986 ! pic.twitter.com/Xs0h3aI7K8 Météo-France(@ meteofrance) link

Environ 10cm de #neige au sol à Penta-di-Casinca (400m) ce matin, avec -2,3°C au plus #froid #Corse pic.twitter.com/xnGf5uPZ1G François Gourand(@ FGourand) link

Groot-Brittannië en Ierland

De sneeuw heeft ook in grote delen van Groot-Brittannië en Ierland het verkeer gehinderd. Honderden treinen bleven noodgedwongen stilstaan. Vele wegen moesten afgesloten worden door ongevallen en vrachtwagens die niet meer voor- of achteruit geraakten. British Airways annuleerde op de luchthaven van Heathrow tientallen vluchten. Vele scholen bleven dicht. De weerdiensten voorspellen voor grote delen van het land nog meer sneeuw, vooral in Schotland en Oost-Engeland. In Ierland was het 5 graden onder nul, maar daar zou het kwik woensdag nog verder dalen.

Italië

In Italië slaat de winter eveneens hard toe. Na Rome heeft zware sneeuwval ook Napels lamgelegd. Vandaag bleven de scholen in de stad aan de voet van de Vesuvius dicht. Vele treinen stonden stil in de stations. Het weer hinderde ook het luchtverkeer van en naar Napels.

Hoewel de sneeuw in Rome voor een groot deel is gesmolten, blijft de situatie in de Italiaanse hoofdstad chaotisch. Temperaturen onder nul hadden de natte sneeuw in de loop van de nacht tot gevaarlijke ijspistes omgetoverd. Alle schoolkinderen kregen een dag extra vrij.

Komende nacht zou het nog kouder worden. Nadat de koudegolf in het weekeinde het noorden van het land had getroffen, is die nu sinds gisteren in heel het land doorgedrongen. Sneeuw in het noorden van Italië is niet ongewoon, maar in het zuiden en aan de kusten is dat eerder een zeldzaam fenomeen.