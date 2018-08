Alpen kleuren komend weekend opnieuw wit van sneeuw Redactie

21 augustus 2018

15u35

Weernieuws Na een lange en warme zomer in een groot deel van Europa wordt de aangevoerde lucht in de Alpen vanaf vrijdag flink kouder. "Vooral zaterdag en zondag kan dat sneeuw opleveren tot onder 2.000 meter. Lokaal zou er meer dan 50 cm sneeuw kunnen vallen waarbij de nadruk lijkt te liggen op Tirol en Karinthië in Oostenrijk", aldus Lander Van Tricht van NoodweerBenelux

Warme zomer in de Alpen nadelig voor gletsjers

Afgelopen maanden was het zeer warm en droog in de Alpen en is de enorme sneeuwhoeveelheid die tijdens het einde van vorige winter nog aanwezig was in snel tempo gesmolten. Dat is uiteraard geen goed nieuws voor de gletsjers die deze zomer weer veel ijs verloren hebben. Verschillende gletsjers zoals de Aletschgletsjers in Zwitserland of de Pasterzegletsjer in Oostenrijk kunnen op één zomerse dag meer dan 10 cm dunner worden.

Nulgradengrens meer dan 1.000 meter naar beneden

Komend weekend komt er een einde aan de lange warme periode. Een koufront trekt vrijdagavond vanaf het noordwesten over de Alpen waardoor de temperaturen sterk zullen dalen. Donderdag ligt de nulgradengrens nog boven 4.000 meter maar zaterdag en zondag vriest het al vanaf 2.500 meter en lokaal nog lager. De wind zal bovendien sterk aanwakkeren waardoor de gevoelstemperatuur op 2.000 meter daalt tot -5°C.

Lokaal 50 cm sneeuw in Oostenrijk

De meest koude lucht bereikt zondag de Alpen en gaat gepaard met vrij veel neerslag. Momenteel berekenen de weermodellen vooral in de oostelijke Alpen sneeuw vanaf 1.700 meter. "Lokaal zou er meer dan 50 cm sneeuw kunnen vallen waarbij de focus vooral lijkt te liggen op Tirol en Karinthië. In de westelijke Alpen valt er waarschijnlijk veel minder neerslag en blijft het ook wat zachter", aldus Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

De sneeuw die nu valt zal uiteraard weer verdwijnen op de meeste plaatsen. Het is immers nog augustus en pas vanaf eind september – half oktober eindigt het smeltseizoen in de Alpen. De wintersporters zullen dus nog eventjes moeten wachten. Het is wel zo dat de gletsjers meer dan tevreden zullen zijn met de sneeuw aangezien het ijs door de sneeuw enkele dagen beschermd is tegen rechtstreeks zonlicht en hoge temperaturen.