Alpen bedolven onder eerste dikke sneeuwlaag

10 november 2019

14u17

Bron: NoodweerBenelux 202 Weernieuws Goed nieuws voor de wintersporters: door de koude temperaturen en omdat er veel sneeuw viel, is november erg sneeuwrijk begonnen in de Europese gebergtes. In veel regio’s ligt er reeds meer dan twintig centimeter sneeuw op de grond.

En die sneeuw blijft nog wel even liggen. “Komende dagen blijft het winteren waarbij er tegen het einde van de week tot een meter verse sneeuw kan vallen”, zo meldt Lander Van Tricht van NoodweerBenelux.

Sneeuwval in alle regio’s

Begin deze week viel er vooral in de westelijke Alpen sneeuw. De ene na de andere sneeuwzone werd over Frankrijk aangevoerd. Nadien zorgde een kleine depressie boven het noorden van Italië voor sneeuwval aan de zuidkant van de Alpen maar ook aan de noordkant. En zo kregen de meeste skigebieden alvast een eerste echte sneeuwlaag. “In combinatie met de vrieskou hebben veel wintersportgebieden hun kunstsneeuwinstallaties reeds in gang gezet om de pistes optimaal klaar te stomen voor december”, volgens NoodweerBenelux.

Ook de voorspelling voor volgende week zien er veelbelovend uit. “De koude polaire lucht vindt eenvoudig zijn weg naar de Alpen, en in combinatie met de aanvoer van vochtige lucht zal er opnieuw veel sneeuw vallen. De focus ligt op de zuidelijke en oostelijke Alpen waar tot en met eind volgende week meer dan een meter sneeuw kan vallen. In de westelijke Alpen blijft het droger met meer ruimte voor de zon”, aldus NoodweerBenelux.

