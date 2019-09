Al vijf doden bij doortocht orkaan Dorian op Bahama’s: “We zijn in oorlog en hebben geen wapens om ons te verdedigen” IB

03 september 2019

04u43

Bron: Belga, Reuters, The Guardian, Washington Post 0 Weernieuws Orkaan Dorian heeft op de Bahama’s vijf dodelijke slachtoffers geëist en zeker twintig anderen zijn gewond geraakt. Dat heeft premier Hubert Minnis bekendgemaakt. “We weten dat er veel mensen in nood zijn. We bidden voor hun veiligheid en zullen zo snel mogelijk hulp bieden”. De orkaan bevindt zich al zo'n twaalf uur boven Grand Bahama Island en beukt al meer dan 36 uur op sommige delen van de eilandengroep in.

De orkaan heeft licht aan kracht verloren en is nu nog een orkaan van categorie 4 in plaats van 5. Maar hij blijft volgens het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC) “extreem gevaarlijk” met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Er dreigt nog altijd “rampzalige schade”, aldus het in Miami gevestigde centrum maandag.

“We bevinden ons middenin een historische tragedie”, zegt de premier van de Bahama’s, Hubert Minnis op een persconferentie. “Orkaan Dorian beukt nog steeds in op Grand Bahama Island en zal dat nog vele, vele uren blijven doen”, aldus de premier, die sprak over een oorlogssituatie. “We zijn in oorlog en hebben geen wapens om ons te verdedigen. We zullen zo snel mogelijk reddingsteams inzetten om hulp te verlenen zodra de meteorologische afdeling zegt dat het veilig is.”

De premier beloofde ook een soort herstelfonds op te zetten zodra de orkaan gepasseerd is en riep inwoners wiens huizen gespaard zijn gebleven op hun huizen open te stellen voor de mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt.

Dodentol zal stijgen

Kustwachtpersoneel van de VS dat al op de Abaco-eilanden is aangekomen, heeft ter plaatse al een aantal mensen kunnen helpen en voert op dit moment per helikopter evacuaties uit van gewonden naar het ziekenhuis in Nassau op het eiland New Providence. De meerderheid van de mensen zijn op dit moment echter onbereikbaar voor de reddingswerkers door de harde wind die snelheden tot over de driehonderd kilometer per uur bereikt.

Verwacht wordt dan ook dat het aantal dodelijke slachtoffers nog zal stijgen: veel mensen zijn onder meer op sociale media als vermist opgegeven. Ook worden foto’s van hen verspreid door ongeruste familie en vrienden. Daarnaast lopen er veel getuigenissen binnen van mensen die lichamen hebben zien voorbij drijven.

Eerder werd al bekend dat het eerste dodelijke slachtoffer van de orkaan een zevenjarig jongetje is, dat door het wassende water werd meegesleurd. Ook zijn zusje wordt vermist.

Noodkreten

Intussen sijpelen via sociale en plaatselijke media noodkreten binnen van mensen die niet meer weten wat ze moeten doen. “Wie me ook kan helpen, dit is Kendra Williams, ik woon in Heritage, we zitten boven op het plafond, ik, mijn zoon en zes kleinkinderen, alles staat onder water”, is een van de hartverscheurende berichten die persbureau AFP wist op te vangen.

CBC Canada interviewde Kimberley Mulling, die in Freeport woont en naar eigen zeggen al twintig jaar orkanen heeft meegemaakt op de Bahama's. “Maar wat ons nu overkomt is niet te vergelijken met welke orkaan dan ook", zegt ze in een emotioneel interview. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. We gaan nu de tweede orkaannacht in: dat is nog nooit eerder gebeurd.”

Kimberly Mullings @KimKayaKhianKor has lived through a lot of hurricanes in The Bahamas but she says she never experienced anything as severe as Hurricane Dorian.



She's in her home in Freeport and gives us a powerful account of whats happening right now. pic.twitter.com/HMk6Pm1fpY Natasha Fatah(@ NatashaFatah) link

Over het hele land zitten mensen vast op daken, op zolders, in scholen, op snelwegen en in opvangcentra en zelfs ziekenhuizen die zijn ondergelopen. In sommige gebieden functioneren de noodnummers ook niet meer. Mensen zouden volgens Mulling met gevaar voor eigen leven zich op jetski’s naar buiten begeven om het leven van anderen te redden, ondanks de herhaalde waarschuwingen van de autoriteiten om binnen te blijven.

Another set of pictures relayed by Paul Harding. These from #Freeport showing the immensity of the #StormSurge @NHC_Surge pic.twitter.com/89SIgFsdlx John Morales(@ JohnMoralesNBC6) link

Evacuaties

Verwacht wordt dat de storm de hele nacht nog boven de Bahama’s blijft hangen, en pas dinsdagochtend lokale tijd verder trekt richting de kust van Florida. Daar zijn alvast ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfs gevangenissen geëvacueerd. De luchthaven van Orlando zal vanaf 2 uur ’s middags sluiten voor commercieel luchtverkeer.

Inmiddels heeft ook de staat Virginia preventief de noodtoestand uitgeroepen. Verwacht wordt dat Florida, Georgia, Noord- en Zuid-Carolina het zwaarst door de orkaan worden getroffen, maar meer noordelijk gelegen staten zoals Virginia zouden ook nog een flinke tik van de orkaan kunnen meekrijgen.