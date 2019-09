AI overtreft metereologen en voorspelt El Niño 18 maanden op voorhand AW

19 september 2019

12u26

Bron: Nature 6 Weernieuws El Niño – of ‘(kerst)kindje’ in het Spaans – is niet zo onschuldig als zijn naam doet vermoeden. Zijn grillen zijn eens om de twee tot zeven jaar verantwoordelijk voor grote natuurrampen. Daarbij konden meteorologen El Niño slechts een halfjaar op voorhand voorspellen, te laat om de economische impact in te perken. Artificiële intelligentie (AI) doet het volgens een nieuwe studie beter en kondigt het natuurverschijnsel 18 maanden op voorhand aan.

Het natuurverschijnsel El Niño is een warmtecyclus in de Grote (of Stille) Oceaan die onze aarde om de zoveel jaar heel wat kommer en kwel bezorgt. Het is een van de krachtigste natuurverschijnselen op aarde die het weer in grote delen van de wereld beïnvloedt, en meestal een halfjaar tot een jaar aanhoudt. De gevolgen zijn uiteenlopend: van extreme droogte in Azië tot overstromingen in Zuid-Amerika.

Tot zover slaagden klimaatwetenschappers er maar niet in om het natuurverschijnsel langer dan een jaar op voorhand te voorspellen, meestal slechts zes maanden voor El Niño toeslaat. Nu steekt artificiële intelligentie hen de loef af. Volgens een nieuwe studie slaagt AI erin om het natuurverschijnsel tot 18 maanden op voorhand te voorspellen.

Hoe kan dat?

De innovatieve manier van voorspellen doet beroep op een artificieel neuraal netwerk. Zo’n neuraal netwerk kan getraind worden om bepaalde karakteristieken, van een mens, dier of natuurverschijnsel, te herkennen.

Zo kan de artificiële intelligentie getraind worden om katten te herkennen aan de hand van hun snorharen, driehoekige oortjes en vier poten.

In dit geval leerde het neurale netwerk een link leggen tussen de (warmere) temperaturen van de oceanen en de komst van El Niño. Daarvoor werd het computermodel gevoed met maar liefst honderd jaar aan weersverschijnselen (1871-1973). Daarbij moest het nog eens duizenden simulaties verwerken.

Nauwkeurigheid

Vervolgens werd het programma getest. Kon het El Niño voorspellen aan de hand van enkele klimatologische gegevens die verzameld werden tussen 1984 en 2017?

Het programma bleek verre van perfect, met een nauwkeurigheid van 74 procent. Maar dat percentage ligt nog altijd zo’n 20 procent hoger dan dat van huidige modellen (56 procent). Dat schrijven de klimaatwetenschappers die het programma ontwikkelden in het vakblad Nature.

Wat is een El Niño?

Hoe El Niño precies in zijn werk gaat? Het natuurverschijnsel is verantwoordelijk voor de opwarming van het koele zeewater in de oostelijke Grote Oceaan. Daardoor kan de oceaan langs de evenaar tot drie graden warmer zijn dan normaal. Die opwarming heeft vanzelfsprekend een grote impact op het weer.

Aan de kant van Azië, in landen zoals Indonesië en de Filipijnen, wordt het vooral droger. Omdat de inwoners van die tropische en vochtige gebieden zulk droog weer niet gewoon zijn, leidt dat dikwijls tot grote bosbranden. Die starten klein doordat boeren bijvoorbeeld stukjes bos platbranden voor hun akkers, maar ontwikkelen zich al snel tot immense en onblusbare vuurhaarden.

Aan de andere kant van de Grote Oceaan wordt het dan weer een stuk koeler en natter. Zo moeten onder andere de VS, Mexico en Zuid-Brazilië met meer regen afrekenen. Overstromingen, modderstromen, aardverschuivingen en (zee)stormen zijn slechts een van de gevolgen.