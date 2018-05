Afwisselend opklaringen en wolkenvelden met vanmiddag kans op een bui IB

16 mei 2018

06u45

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen vandaag afwisselend opklaringen en wolkenvelden met vooral na de middag kans op een bui in het centrum en het oosten van het land. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is daarbij een onweer niet uitgesloten.

Ten westen van de Schelde blijft het waarschijnlijk droog. De maxima liggen rond 15 graden aan zee, 17 graden in de Ardennen en rond 21 of 22 graden in het centrum. In het binnenland staat er een matig wind uit noord tot noordnoordoost. Aan de kust is de wind vrij krachtig tot zelfs krachtig, met windstoten tot 60 km/u, meldt het KMI.

Vanavond sterven de buien in het oosten van het land geleidelijk uit. 's Nachts wordt het overal droog en blijft het gedeeltelijk bewolkt. De minima liggen rond 4 graden in de Hoge Venen, 8 graden in het centrum en 9 graden aan zee. De noordenwind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.

Frisse zeelucht

Donderdag zorgt de noordelijke aanvoer van frisse, maritieme lucht voor meer bewolking en lagere maxima. Het blijft meestal droog en in de loop van de dag kan de zon hier en daar door het wolkendek breken. Met temperaturen tot 12 graden aan de kust en rond 16 à 17 graden in het centrum van het land wordt het een stuk frisser dan tijdens het eerste deel van de week.

Vrijdag verandert het weerbeeld nauwelijks en krijgen we opnieuw een overwegend bewolkte, maar droge dag. De wind gaat liggen, maar de maxima blijven op de meeste plaatsen hangen rond 16 à 17 graden.

Tijdens het weekend verplaatst het hogedrukgebied zich van de Noordzee richting Scandinavië. Een kleine hoogtedepressie zou af en toe voor buien kunnen zorgen in het binnenland. Zaterdag liggen de maxima nog rond 18 graden in het centrum, zondag bereiken we opnieuw 20 graden of meer.