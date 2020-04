Afwisselend buien en droge perioden, pas zondag weer wat zon jv

29 april 2020

06u39

Bron: belga 0 Weernieuws Het weerbeeld verandert tijdens de laatste dagen van april en het begin van mei nauwelijks, met veel wolken en kans op buien, al zijn er ook droge periodes. Dat meldt het KMI.

Woensdag begint met lokaal lichte regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt vanaf het zuidwesten en vaak droog met slechts hier en daar enkele buien. Op het einde van de namiddag wordt het over het westen zwaarbewolkt en gaat het daar regenen. De maxima schommelen van 13 of 14 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot 17 of 18 graden in het binnenland. Er waait een meestal matige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Woensdagavond en -nacht wordt het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen. De minima schommelen tussen 5 en 9 graden. Rukwinden van 40 tot 55 kilometer per uur zijn mogelijk.

Donderdag is het wisselend tot zwaarbewolkt. In het noorden en het oosten regent het 's ochtends nog tijdelijk. Daarna is er overal kans op enkele buien, maar blijft het vaak ook droog. In de loop van de namiddag en 's avonds neemt de kans op intensere buien echter toe, eventueel met onweer. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Ardennen en 17 graden in de Kempen.

Ook vrijdag en zaterdag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien. Het wordt wat frisser, met zaterdag nog maxima tot 13 graden. Zondag zou het overwegend droog worden met zon en wolken.

