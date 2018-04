Aftellen tot het weekend: deze week nog grijs weer, maar beterschap is in zicht kg

30 april 2018

06u46

Bron: Belga 0 Weernieuws Het herfstweer zet een domper op de eerste lentekriebels: de week begint regenachtig en fris. Tot donderdag wordt herfstig weer verwacht, maar daarna zal het kwik opnieuw stijgen.

Het is maandag zwaarbewolkt tot betrokken en tijdelijk nevelig of mistig. Aan de kust en in het westen van het land kan het lang en aanhoudend blijven regen. Elders valt er soms lichte regen die afgewisseld worden door droge periodes. In de loop van de namiddag gaat het ook in het binnenland meer regenen. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 11 tot 14 graden op de meeste andere plaatsen.

Maandagavond en -nacht is het zwaarbewolkt met vrij veel regen op de meeste plaatsen. Op de Ardense hoogten kan de neerslag tijdelijk vallen onder de vorm van smeltende sneeuw. Tegen de ochtend wordt het stilaan droger. Minima tussen 2 graden op de Hoge Venen en 5 graden in Vlaanderen. De wind is eerst vrij krachtig in het binnenland en wordt later matig uit zuidwest tot west. Aan zee draait de krachtige noordwestenwind naar het westen tot het noordwesten en wordt vrij krachtig.

Het KMI waarschuwt voor vrij krachtige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 85 km/u. De wind is eerst vrij krachtig in het binnenland en wordt later matig uit zuidwest tot west. Aan zee draait de krachtige noordwestenwind naar het westen tot het noordwesten.

Dinsdag begint de dag met veel bewolking en nog tijdelijk wat regen in het noorden van het land. Daarna wordt het droog en verschijnen er opklaringen. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden in Hoog-België en 12 of 13 graden in Vlaanderen. Er waait een matige zuidwestelijke wind.

Woensdag begint droog met brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en tegen de avond volgt regen vanaf het westen. De maxima liggen rond 15 à 16 graden in het centrum. Er waait een matige zuidwestelijke wind.

Vanaf donderdag wisselen zonnige perioden en bewolkte passages elkaar af. Op donderdag is vooral in de Ardennen wat regen mogelijk. Het wordt geleidelijk zachter: donderdag krijgen we maxima van 12 à 14 graden, zondag 20 graden of meer. De wind is meestal matig uit noordoostelijke richtingen.