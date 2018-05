Aftellen naar het weekend, want dan krijgen we stralend lenteweer met temperaturen tot 23 graden avh

01 mei 2018

06u56

Bron: Belga, KMI 4 Weernieuws Tot en met vrijdag krijgen we zacht weer waarbij zon en wolken elkaar afwisselen, maar vanaf zaterdag schieten de temperaturen weer de hoogte in. Met maxima tot 23 graden wordt het stralend lenteweer.

Vanochtend is het nog bewolkt met over het noorden tijdelijk wat lichte regen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In de meeste streken blijft het droog want de kans op een lokaal buitje is klein. Het is te fris voor de tijd van het jaar met maxima van 9 graden in de Hoge Ardennen, 12 of 13 graden in het centrum tot 14 graden in de Kempen.

Vanavond wordt het stilaan lichtbewolkt en koelt het vrij snel af. Ook vannacht verwacht het KMI weinig wolken met kans op wat nevel of een paar mistbanken in de valleien ten zuiden van Samber en Maas. Het wordt fris met minima van 1 tot 6 graden. Eventueel kan er hier en daar wat grondvorst voorkomen, vooral dan in de Kempen en in Hoog-België.

Morgen begint droog met brede opklaringen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking vanaf het westen toe en tegen de avond kan er aan de kust wat regen vallen. De maxima liggen tussen 13 à 14 graden in de Ardennen, rond 16 of 17 graden in het centrum van het land en tot 18 of 19 graden in de Kempen.

Donderdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het noorden en het oosten van het land kunnen lokaal nog enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden in het centrum. 's Nachts kan het stevig afkoelen, met hier en daar mogelijk grondvorst.

Vrijdag wordt het overwegend droog met opklaringen en wolken. Het is warmer met maxima van 13 tot 15 graden in de Ardennen en aan zee, en van 15 tot lokaal 20 graden elders.

Volgend weekend en maandag krijgen we meestal zonnig en droog weer. Vooral zondag wordt stralend met maxima tot zelfs 23 graden.

