Afgelopen winter was veruit de warmste in Europa

06 maart 2020

15u46

Bron: Belga, IPS 1 Weernieuws De voorbije winter, van december 2019 tot en met februari 2020, was veruit de warmste winter ooit gemeten in Europa. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus.

De opvallend milde winter breekt alle records in Europa. De periode tussen 1 december 2019 en 28 februari 2020 was maar liefst 3,4 graden Celsius warmer dan een gemiddelde winter in de periode 1981-2010. De winter was ook bijna 1,4 graden warmer dan het vorige record van de winter van 2015/2016.

Extreme gebeurtenis

“Europa heeft de warmste winter in de geschiedenisboeken meegemaakt”, zegt Carlo Buontempo, directeur van de Copernicus Climate Change Service (C3S). “Dat is een werkelijk extreme gebeurtenis, die waarschijnlijk nog extremer is gemaakt wordt door de opwarming van het klimaat. Zo’n warme winter is verontrustend, maar is geen klimaattrend. Seizoenstemperaturen, vooral buiten de tropen, variëren aanzienlijk van jaar tot jaar.”

Uit de gegevens van C3S blijkt verder dat de voorbije maand de tweede warmste februarimaand ooit was in Europa, amper 0,1 graad kouder dan het record van 2016. In Europa was de voorbije februari daarmee 3,9 graden warmer dan het gemiddelde tussen 1981 en 2010.