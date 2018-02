Afgelopen nacht was koudste van winter, vanaf morgen ijzige oostenwind mvdb

27 februari 2018

08u23

Bron: Belga 157 Weernieuws Afgelopen nacht was voorlopig de koudste van het winterseizoen 2017-2018. Om 7 uur toonde de thermometer -6,8 graden Celsius in Ukkel, een uur later zelfs -7,1 graden. Ook elders in het land vroor het stevig.

Om 8 uur gaf de thermometer in Middelkerke -5,1 aan. In Stabroek was het -6,8, in Schaffen -7,7, in Diepenbeek -6,6, in Kleine Brogel -7,5, in Bierset -8,7, in Saint-Hubert -10,5 en in Mont Rigi zelfs -13,0.

De komende dagen wordt het nog kouder door de ijzige oostenwind. Vandaag krijgen we tijdelijk nog wat sneeuw in het zuidoosten. Elders in het land is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag komt er meer bewolking. Het blijft overwegend droog, maar een lokaal sneeuwbuitje is niet uitgesloten. Het blijft ook vrijwel overal vriezen met maxima van 0 of ­1 graad in het westen en de kust en ­6 graden in de Hoge Ardennen. Er staat nog altijd een snijdende noordoostenwind met pieken tot 50 km/u.

Vanavond en de volgende nacht wordt het helder of licht bewolkt. De wind neemt af en wordt zwak of matig uit het oosten. Het gaat stevig vriezen met minima tussen -­5 of -­6 graden aan zee, -7 tot -­9 in het centrum. In de Ardennen kan de temperatuur zakken tussen -­10 en ­-16 graden.

Morgen is het nog altijd koud en wordt het zonnig met een ijzige oostenwind. Overdag wordt het niet warmer dan ­1 graad in Vlaanderen en - ­5 graden in Hoog­-België.

Donderdag is het nog altijd koud met een stevige en schrale oosten-­ tot zuidoostenwind. Het wordt bewolkt en vooral in het westen en nabij de Franse grens kan er al wat sneeuw vallen. 's Ochtends vriest het nog stevig, overdag klimmen de temperaturen tussen ­1 en 2 graden.

Vrijdag trekt in de loop van de dag een storing vanuit Frankrijk over het land met eerst sneeuw of aanvriezende regen, later regen. De maxima liggen tussen 1 en 3 graden. De wind wordt matig uit oostelijke richtingen in Vlaanderen en uit zuidoost tot zuid in de Ardennen.

Zaterdag wordt zwaarbewolkt met periodes van regen. De maxima liggen tussen 4 en 6 graden. Zondag en maandag krijgen we te maken met verschillende depressiekernen in onze buurt en moeten we rekening houden met perioden van regen. Al zal het op sommige plaatsen overwegend droog blijven. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Temperaturen om 8 uur

Ukkel -7.1°C

Middelkerke -5.1

Stabroek -6.8

Schaffen -7.7

Diepenbeek -6.6

St-Hubert -10.5

Mont Rigi -13.0 Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link