Afgelopen maand stuk frisser dan normaal: koudste juli sinds 2012 TTR

01 augustus 2020

De maand juli was gemiddeld een stuk frisser dan normaal. Dat blijkt uit het klimatologisch maandoverzicht van het KMI. We moeten al teruggaan tot 2012 voor een koudere julimaand.

Zeker in vergelijking met juli vorig jaar is de afgelopen maand relatief fris te noemen. Het grootste deel van de maand lagen de temperaturen in Ukkel onder de normale waarden. Gemiddeld werd het 17,9 graden in Ukkel, terwijl dat normaal rond de 18,4 graden schommelt. We moeten al terugkeren tot 2012 voor een koudere julimaand. Toen werd het gemiddeld 17,3 graden in Ukkel.

De eerste zomerdag van de maand liet dan ook lang op zich wachten. Pas op 23 juli werd het voor het eerst warmer dan 25 graden. We kregen in totaal slechts vier zomerdagen, terwijl dat er normaal gezien bijna 10 zijn.

De enige tropische dag - warmer dan 30 graden - was meteen ook de laatste dag van de maand.

Gisteren werd het 36,5 graden in Ukkel. Dat is de op twee na hoogste temperatuur ooit gemeten, maar ze ligt wel ver onder het absolute hitterecord van 25 juli vorig jaar. Toen werd het 39,7 graden in Ukkel. De hoogste temperatuur was gisteren trouwens voor het Henegouwse Hérinnes, waar het kwik tot iets boven de 38 graden klom. De laatste temperatuur van de maand werd op 7 juli geregistreerd in Elsenborn: daar wees de thermometer niet hoger dan 2,7 graden aan.

Minder neerslag

Er viel in juli minder neerslag dan gemiddeld. In Ukkel was dat in totaal 47,4 millimeter, terwijl er normaal 73,5 millimeter water valt. Het regende gemiddeld wel meer dagen dan normaal: 17 in plaats van 14,3 dagen in een normale julimaand. De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden lagen overal in ons land ruim onder de normalen: ze varieerden van ongeveer 20 procent van de normale hoeveelheden in Belgisch Lotharingen tot ongeveer 70 procent aan de kust en in het Land van Herve.

De zonneschijnduur was met bijna 200 uur zon normaal, en ook de gemiddelde windsnelheid - 3,1 meter per seconde - is niet opmerkelijk. Wél werd er een laagterecord voor het aantal onweersdagen geregistreerd: dat waren er in juli slechts 3, terwijl het er normaal gezien meer dan 13 zijn. Het vorige record dateert al van 1998, toen het amper 5 dagen onweerde in juli.