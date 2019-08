Afgekoeld Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 29 augustus Jill Peeters

28 augustus 2019

11u30 15 Weernieuws Donderdag start zwaar bewolkt en hoewel het overwegend droog blijft, is een lokale bui niet uit te sluiten. In de loop van de namiddag breekt het wolkendek weer open en wordt het zonniger vanaf de kust. De tropische warmte is weggespoeld en de maxima komen nu uit tussen 21 en 25 graden in Vlaanderen, maar we halen nog 27 graden in het zuiden van ons land. Er staat een meestal matige west-zuidwestenwind.

Donderdagavond blijft het droog en is het zonnig. Enkel in het oosten komt er wat meer en dikkere bewolking voor. Vannacht koelt het af tot minima rond 11 graden. Het blijft droog en rustig weer.

Donderdag en vrijdag zitten de temperaturen wat lager dan tijdens de hittegolf, maar zaterdag schieten ze weer de hoogte in. Het weekend wordt door een buienfront in twee gedeeld. Want achteraf zal het weer minder zonnig en minder warm zijn.

Vrijdag lijkt, afgezien van enkele stapelwolken, behoorlijk zonnig te verlopen. De temperaturen liggen met 23 graden nog altijd wat boven de normaal waarde. De zuidwestenwind waait zwak.

Zaterdag wordt de meteorologische zomer tropisch afgesloten. Het wordt vrij zonnig en de matige zuidenwind voert warme lucht aan. De maxima komen uit tussen 25 en 30 graden. Zaterdagnacht trekken er buien over het land.

Zondag is het in de voormiddag nog wat regenachtig, vooral in het oosten van het land. Maar gaandeweg wordt het opnieuw droger en zonniger vanaf de kust. Het is dan serieus afgekoeld, met maxima rond 20 graden.