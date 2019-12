Actieve straalstroom verhoogt kansen op stormweer komende dagen Redactie

09 december 2019

09u05

Bron: Noodweer Benelux, KMI 0 Weernieuws West-Europa hoeft op korte termijn geen winterprik te verwachten. Lagedrukgebieden boven de Atlantische Oceaan trekken geregeld van west naar oost over ons land en brengen naast wind ook geregeld regen met zich mee.

“Deze configuratie op de weerkaarten zien we wel meer tijdens het begin van de winter. Het is eerder herfstweer dan winterweer waarbij de stormkans gevoelig toeneemt. Dat hebben we te danken aan een actieve straalstroom”, volgens Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Het is wisselvallig met regen en buien. Vooral aan zee staat er veel wind met in de namiddag pieken tot 85 of 90 km/u, elders van 60 tot 70 km/u. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden, aldus het KMI.

Het onstuimig weer van afgelopen nacht en komende dagen hebben we te danken aan een stevige luchtcirculatie boven de Atlantische Oceaan. De straalstroom neemt de komende dagen in kracht toe en brengt de ene na de andere regenzone tot boven West-Europa. “Koude luchtmassa’s met sneeuw blijven voorlopig gevangen boven het uiterste noorden van Europa en kunnen zich niet laten gelden richting het zuiden”, aldus Roose.

Morgen genieten we volgens het KMI van de invloed van een mobiele hogedrukwig. Na een koude ochtend met opklaringen blijft het overdag wellicht droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag en ‘s avonds gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden. De wind is eerst zwak tot matig uit zuidwest en wordt tegen de avond vrij krachtig uit zuid.

Woensdag begint de dag grijs en zwaarbewolkt met regen, later wordt het vanaf het westen wisselend bewolkt met lokale buien. In het oosten en het zuidoosten blijft het overwegend grijs en regenachtig, met winterse neerslag op de Ardense hoogten. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestelijke wind.

Donderdag en vrijdag mogelijk stormweer

Weermodellen zijn het nog niet volledig met elkaar eens, maar de komende dagen groeit de kans op stormweer. Zo ziet NoodweerBenelux vooral op donderdag en vrijdag een grote kans op een stevig windveld. “Net zoals bij onweer en sneeuw moeten we ook de weersituatie voor stormdepressies iedere dag nauwlettend opvolgen. Het kan snel veranderen in de positieve of negatieve zin”, aldus NoodweerBenelux.

Bekijk de windsnelheden in realtime via dit handig kaartje.