Actieve regenzone trekt over het land met lokaal stevige buien, noodnummer 1722 geactiveerd Maar volgend weekend halen we terug 20 graden KV ADN en PVZ

06 oktober 2019

06u33

Bron: Belga 20 HET WEER Vandaag trekt een actieve regenzone over ons land. Het KMI waarschuwt voor regen of buien die intens kunnen zijn. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in het westen. Er waait een meestal matige wind uit zuidwest tot west. Over het westen van het land is de wind vrij krachtig tot krachtig uit west tot noordwest. Rukwinden van 50 tot 60 km/u zijn mogelijk in het binnenland en aan de kust tot 70 km/u of wat meer.

Zwaarbewolkt met regen van west naar oost, later wisselende bewolking met soms buien met lokaal kans op onweer. Plaatselijk kan 20 mm of meer vallen, 10-15 graden, 2-3 Bft Z -> 3-4 W, aan zee 5 met rukwinden tot 60 km/u. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Het KMI waarschuwt voor regen of buien deze namiddag en -avond die intens kunnen zijn. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen kan er daarbij 20 mm regen of meer vallen. Het KMI heeft dan ook code geel afgekondigd voor de drie provincies. De waarschuwing geldt tot middernacht.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het noodnummer 1722. Op het nummer 1722 kunnen mensen terecht voor niet-dringende brandweerinterventies. De bedoeling is om het noodnummer 112 zo vrij te houden voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Vannacht krijgen we overal overwegend droog weer met vooral in het centrum en het oosten ook opklaringen. In vrij veel streken ontstaan er lage wolken, nevel of mistbanken. De minima dalen naar waarden tussen 2 graden in de Ardense valleien en 9 graden aan de kust. De zwakke tot matige zuidwestenwind wordt later veranderlijk. Over het westen is de wind eerst vrij krachtig tot krachtig uit westnoordwest, later wordt hij matig uit noordoost.

Een klein lagedrukgebied trekt van NW naar ZO over de Benelux en zorgt voor een erg wisselvallige zondag. Nog veel #regen op komst deze namiddag. pic.twitter.com/GZuvXAv0BV NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Onstuimig weer

Maandag is het licht wisselvallig met vooral in het centrum en het oosten kans op enkele lokale buitjes. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt. Op het einde van de namiddag vergroot de kans op neerslag over het westen. We halen maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden in het centrum. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost, ruimend naar zuid tot zuidwest.

Maandagavond en - nacht verwachten we vanaf het westen lichte regen bij tussenpozen. In de loop van de nacht valt er wat meer regen. De minima, die tijdens het eerste deel van de nacht bereikt worden, liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in het westen. De zuidwestenwind waait matig.

Dinsdag beïnvloedt een regenzone hoofdzakelijk het zuidoostelijke deel van het land. In de noordwestelijke helft is het wellicht droger met slechts enkele lokale buien; eerst verwachten we veel wolken, later verschijnen er opklaringen. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden over het uiterste westen.

Goedemiddag! Een klein #lagedrukgebiedje trekt momenteel over de Benelux. Dit gaat gepaard met prachtige #wolkenbeelden. Boven België ligt de focus op #buien, lokaal #onweer en veel #wind aan #zee. Nederland wordt vooral geteisterd door redelijk wat #regen. pic.twitter.com/JzjpP1bW4P NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Woensdag wordt een wisselvallige dag met buien die onweerachtig kunnen zijn. Het is gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met maxima van 9 tot 14 graden. Er waait een matige, aan de kust soms een vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag trekt een volgende regenzone vanaf het westen door ons land bij maxima van 10 tot 16 graden. Het gaat vrij stevig waaien met een matige tot vrij krachtige en aan de kust een krachtige wind uit zuid tot zuidwest, ruimend naar west. Rukwinden van 60 tot 80 km/u zijn mogelijk.

Vrijdag krijgen we een relatieve weersverbetering met alleen hier en daar nog een bui. Er is kans op enkele opklaringen bij maxima van 12 tot 18 graden.

Gevoelig zachtere lucht

Zaterdag bereikt gevoelig zachtere lucht vanuit Frankrijk ons land. We verwachten dan zonnig weer met maxima van 16 tot 21 graden.

Zondag lijkt het zacht te blijven, maar vergroot mogelijk wel de kans op neerslag.

Imposante temperatuurkaart voor volgende week zondag. Op hoogte (850 hPa ~ 1500 meter) wordt er zachte lucht naar de Benelux aangevoerd vanuit Spanje. Deze stuwt de temperaturen op 2m ruim boven 15°C! pic.twitter.com/4Ud12pamG9 NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link