Actieve regenzone trekt over het land, maar volgend weekend halen we terug 20 graden

06 oktober 2019

06u33

Bron: Belga 20 HET WEER Vandaag trekt een actieve regenzone over ons land. Na de middag komen er hier en daar opklaringen maar ook enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Ardense hoogvlakten en 16 graden in het westen van het land. De wind waait matig uit zuidoost, later ruimend naar west en aan zee tijdelijk aanwakkerend naar vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met aanvankelijk nog wat regen of een bui. Het wordt nevelig met kans op mist in geval van opklaringen. De minima schommelen tussen 2 graden in de Ardennen en 9 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke richtingen, ruimend naar het oosten.

Maandag wordt het vrijwel geheel droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Op het einde van de dag neemt de kans op neerslag in het westen toe. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Dinsdag is het zwaarbewolkt met regen of buien. We halen 11 tot 16 graden bij een aanwakkerende wind uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Ook woensdag valt er regen of enkele buien en is er vrij veel wind. De maxima schommelen tussen 9 en 14 graden.

Donderdag vallen er nog enkele lokale buien en is het nog vrij winderig. Maxima tot 16 graden.

Vrijdag is er nog kans op een bui maar geleidelijk wordt het droog met opklaringen vanuit het zuiden. Maxima rond 16 of 17 graden in het centrum van het land.

Zaterdag zou het droog worden met soms brede opklaringen. Maxima van 15 tot 20 graden.

