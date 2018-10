Abnormaal veel zon in september mvdb

01 oktober 2018

12u46

Bron: Belga 4 Weernieuws De maand september was met 197 uren en 34 minuten zeer abnormaal zonnig in Ukkel, tegen normaal 143 uren en 4 minuten zon. Net als in 2016 was de hemel in Ukkel geen enkele keer volledig betrokken (normaal: 2,8 dagen), een zeer abnormaal feit. Het KMI registreerde ook slechts zeven zwaar bewolkte dagen (normaal: 11,5 dagen). Dat blijkt uit het klimatologisch overzicht dat het KMI vandaag publiceert.

De temperaturen waren normaal voor Ukkel. De gemiddelde temperatuur, de gemiddelde maximum- en de gemiddelde minimumtemperatuur bedroegen respectievelijk 15,4°C (normaal: 14,9°C), 20,4°C (19,0°C) en 10,7°C (10,9°C).

In Ukkel werden in september nog 17 lentedagen (maximumtemperatuur hoger dan 20°C), tegen normaal 10,3 dagen, en drie zomerdagen (maximumtemperatuur boven 25°C) opgetekend, tegen normaal 1,9 zomerdagen.

29,7°C op 18 september

De hoogste temperatuur in ons land werd op 18 september gemeten. In het Limburgse Ophoven (Kinrooi) steeg de temperatuur tot 29,7°C. De laagste temperatuur werd op de 30ste geregistreerd. In Elsenborn (Bütgenbach) daalde de temperatuur toen tot -3,7°C.



De neerslaghoeveelheid in Ukkel was normaal met 65,3 mm neerslag (normaal 68,9 mm). Die neerslag viel wel op tien dagen tegenover normaal 15,7 dagen, wat het KMI doet spreken over een zeer abnormaal laag aantal neerslagdagen.

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land waren bijna overal normaal. De grootste hoeveelheden werden op 5 september geregistreerd. In het Luikse Louveigné (Sprimont) viel er op die dag 83,4 mm neerslag. Ons land telde verder vijf onweersdagen, tegen normaal 7,7 dagen in september.

De relatieve vochtigheid was met 69 pct uitzonderlijk, tegen normaal 79 pct. Met uitzonderlijk doelt het KMI op een herhalingsperiode die hoger dan 30 jaar ligt.

