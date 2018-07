Aangename zomerdag met hier en daar een wolk IB

12 juli 2018

06u52

Bron: Belga 3 Weernieuws De zomer blijft ook deze namiddag in het land met zon, een aangename 26 graden en hier en daar een wolk. In de Ardennen is er een kleine kans op een bui, maar elders blijft het vermoedelijk droog. Ook vanavond en vannacht rustig en droog, met minima tussen 10 en 15 graden. Dat meldt het KMI.

Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af, behalve aan zee, waar we brede opklaringen krijgen. In het zuidoosten van het land is er een kleine kans op een lokale bui, elders blijft het droog. In de Ardennen en aan de kust halen we tot 21 graden, elders lopen de temperaturen op tot een aangename 26 graden.

Vanavond klaart het verder op, waarna we een droge en lichtbewolkte nacht krijgen bij 14 graden in het centrum. Tegen de ochtend komen vanaf de Noordzee opnieuw lage wolkenvelden opzetten.

Vrijdag zien we hetzelfde weerbeeld: na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we afwisselend zon en wolken, met vooral in het zuiden kans op een bui. De maxima blijven aangenaam warm, met 26 à 27 graden. Aan zee klimt het kwik niet veel hoger dan 20 graden bij een matige noordoostenwind.

In het weekend wordt het warm, met tot 23 graden in de Ardennen en aan de kust en 30 graden elders. In de loop van zaterdag worden stapelwolken gevormd, waaruit vooral in het zuidoosten van het land enkele buien of zelfs een onweer kan ontstaan. Ook zondag zonnig met daarna toenemende stapelwolken. Een onweer in het zuiden van het land is daarbij niet uitgesloten.

Maandag blijft het zwoel, pas vanaf dinsdag wordt het geleidelijk weer iets koeler met temperaturen rond 25 graden in het centrum. Het blijft wel onstabiel, met wolkenvelden en af en toe een bui.

Meer over Ardennen

weer