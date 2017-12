8 uur en 58 minuten lang was deze regenboog te zien, een record Gerben van 't Hof

20u10

Bron: AD.nl 5 RV De regenboog die op 30 november 2017 bijna negen uur lang te zien was boven Taiwan. Weernieuws Aanhoudende regen heeft dan toch een voordeel. In Taiwan is de langste regenboog ooit gespot. Het weerfenomeen stond liefst 8 uur en 58 minuten aan de hemel, onmiddellijk een wereldrecord

Medewerkers en studenten van de Chinese Culture University keken op 30 november met open mond naar het kleurenspektakel boven de aangrenzende vallei. Ze aarzelden geen moment en maakten zoveel mogelijk foto's. Het leverde 36.000 beelden op die allemaal achter elkaar zijn gezet. Het filmje toont de regenboog van 06.57 uur tot 15.55 uur of liefst 8 uur en 58 minuten.

"De lucht gaf ons een cadeautje. Dit is zo zeldzaam", zegt de meteoroloog die van het spektakel getuige was. "Het was fantastisch. Ik wist dat deze regenboog alle records zou breken. Ik was zo opgewonden dat ik nauwelijks zin had om te lunchen.''



Op 14 maart 1994 was in de Engelse regio Yorkshire een regenboog zes uur onafgebroken zichtbaar, toen een record dat het Guinness Book of Records haalde.



De omstandigheden in Taiwan waren ideaal voor een nieuw record: regenseizoen, de lucht verzadigd met vocht, nauwelijks wind, buien die bleven hangen in de valleien terwijl de zon over de bergkammen scheen.

Geen begin of einde

Regenbogen zijn alleen te zien vanaf een bepaald standpunt, zegt Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza nog. "Ze hebben geen begin en geen einde, maar bewegen mee met de bui. Als je een regenboog langer wilt zien, zul je in de auto moeten springen en met de bui moeten meerijden.''

Het is niet mogelijk erachter te komen hoe vaak er een regenboog is te zien, zegt Severin nog aan onze Nederlandse collega's. "Er bestaat niet zoiets als een regenboogradar. Wat we wel zeker weten, is dat een regenboog altijd uit twee regenbogen bestaat, een heldere en een zwakkere. Dat komt doordat het licht onder twee verschillende hoeken breekt.''

RV De recordregenboog bij de Chinese Culture University in Taiwan.