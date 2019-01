6 tips om te rijden bij gladde wegen HR

22 januari 2019

07u10

Bron: VAB 3 Weernieuws Er is sneeuw voorspeld voor vandaag. De strooidiensten hebben dan wel preventief 800 ton zout gestrooid op de weg, toch zullen heel wat wegen er spekglad bij liggen. Je kan dus maar beter voorzichtig zijn. Mobiliteitsorganisatie VAB geeft zes tips mee om te rijden bij gladde wegen.

1. Zorg dat je auto in goede staat is

In de winter is het belangrijk om goed te zien en gezien te worden. Zorg ervoor dat je lichten goed werken, je ruitenwissers niet versleten zijn en je voldoende sproeivloeistof met antivries hebt. Maak je schoenen ook sneeuwvrij en zorg dat ze droog zijn, anders kunnen je voeten van de pedalen schuiven.

2. Kijk de bandenspanning na

Het is een fabel dat je tijdens de winter je bandenspanning moet verlagen. De bandenspanning moet altijd juist zijn, ook in winterse omstandigheden. De correcte spanning vind je in de zijkant van je portier of aan de binnenkant van je tankdop.

3. Pas je rijstijl aan, ook met winterbanden

Op een nat of glad wegdek duurt het langer om tot stilstand te komen, omdat de remweg langer is. Hou dus meer afstand en pas je snelheid aan. Winterbanden zorgen soms voor een vals gevoel van veiligheid. Ga dus niet anders of sneller rijden. Winterbanden geven een betere grip, maar zijn geen wondermiddel.

4. Gebruik je rem verstandig en maak geen bruuske bewegingen

Ga niet bruusk remmen, zeker niet als je een bocht nadert. Laat voor de bocht je gaspedaal los, zodat je vaart mindert. Moet je een noodstop maken? Dan is het belangrijk om te weten of je wagen ABS heeft of niet. Wie geen ABS heeft, moet pompend remmen. Heb je wel ABS? Dan mag je net niet pompend remmen. Doe je dat wel, dan kan de ABS niet optimaal werken.

5. Slippen? Ontkoppelen en uitwijken!

Gaat je wagen toch aan het slippen, druk dan je koppeling in. Op die manier kan je wagen weer grip krijgen. Laat de koppeling daarna zachtjes terug los, zodat je weer controle krijgt. De natuurlijke reflex van de mens is om te kijken naar eventuele obstakels die je zou kunnen raken. Doe dat echter niet. Kijk altijd naar de plek of opening waar je naartoe wil rijden.

6. Vertrek gecontroleerd vanuit stilstand

Vanuit stilstand vertrekken op sneeuw vraagt wat techniek. Geef nooit te veel gas, want dan gaan je banden aan het slippen. Geef een beetje gas en laat de koppeling rustig los. Het kan helpen om de ESP of tractiecontrole even uit te schakelen. Die zal bij het doorslippen namelijk het vermogen doen verminderen, net op het moment dat je eigenlijk het vermogen nodig hebt. Vergeet niet om daarna de tractiecontrole meteen weer in te schakelen.

Ook de dienst Wegen en Verkeer geeft tips om veilig te rijden bij sneeuw. Je kan ze hieronder bekijken:

5 tips om veilig te rijden bij sneeuw. #winterprik@verkeerscentrum pic.twitter.com/gohER6dQOo Wegen en Verkeer(@ wegenenverkeer) link