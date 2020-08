54,5 graden gemeten in Death Valley: mogelijk hoogste temperatuur ooit op aarde jv

17 augustus 2020

07u33

Bron: ANP 28 Weernieuws In Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is zondagmiddag het kwik gestegen tot 54,5 graden. Het is volgens The Washington Post een van de hoogste temperaturen die ooit op aarde zijn gemeten en mogelijk zelfs een record.

Zondag om 15.41 uur (lokale tijd) werd in Death Valley de 54,5 graden aangetikt, meldt de National Weather Service. Volgens het weerinstituut is het sowieso de hoogste temperatuur die in augustus in de Amerikaanse woestijn is voorgekomen. Randy Cerveny van de Wereld Meteorologische Organisatie zegt dat het er vooralsnog uitziet dat de meting klopt. Samen met Amerikaanse deskundigen zal hij nog nader onderzoek doen.

Death Valley is de laagste, heetste en droogste plek van Amerika. Furnace Creek, waar de temperatuur gemeten wordt, ligt ongeveer 58 meter onder zeeniveau. De hoogste temperatuur op aarde is daar eerder ook gemeten. Dat was in 1913 toen het op 10 juli 56,7 graden werd. Maar de betrouwbaarheid van die oude metingen wordt tegenwoordig in twijfel getrokken. Eerder is al een meting in Libië van 57,8 graden uit 1922 uit de boeken geschrapt die daar 90 jaar als record in had gestaan.

Sommige klimaatdeskundigen zijn daarom van mening dat de 54 graden die in 2013 in Death Valley en in 2016 en 2017 in Koeweit en Pakistan is gemeten de hoogste temperatuur ooit moet zijn. Als zij gelijk hebben betekent dat dat zondag een nieuw record is gevestigd.