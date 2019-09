500.000 gezinnen oostkust Canada zonder elektriciteit door passage orkaan Dorian KVE

08 september 2019

23u02

Bron: Belga 0 Weernieuws Door de passage van orkaan Dorian is de elektriciteit zondag uitgevallen bij naar schatting 500.000 gezinnen aan de Canadese oostkust. De orkaan trok naar het noordoosten met windsnelheden die nog steeds krachtig genoeg waren om daken te beschadigen en grote takken van bomen te rukken.

In Nova Scotia zaten ongeveer 300.000 klanten zonder elektriciteit, zo maakte het elektriciteitsbedrijf van de provincie bekend. Zij behoren tot de naar schatting 500.000 gezinnen die zonder elektriciteit zitten in de zogeheten Maritime-provinces, zo maakte de weerdienst van de Canadese regering bekend.

Dorian bewoog zich rond 20 uur Belgische tijd aan ongeveer 41 kilometer per uur over de noordoostelijke golf van de rivier Saint Lawrence, zo zei het Amerikaanse orkaancentrum. De orkaan trekt naar verwachting verder naar de regio's Newfoundland of Labrador, en daarna naar het noorden van de Atlantische oceaan. De maximale windsnelheden zijn afgenomen tot 120 kilometer per uur, nog net genoeg voor een orkaan van categorie 1.

