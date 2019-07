39,9 graden in Kleine-Brogel: hoogste temperatuur ooit gemeten in België JV

24 juli 2019

14u46

Bron: KMI, belga 50 Weernieuws Het Belgische hitterecord is gebroken, meldt David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het KMI, op Twitter. In Kleine-Brogel wees het kwik om 17 uur 39,9 graden aan. Nooit eerder is in ons land - eender waar - zo’n temperatuur gehaald.

Het vorige nationale record stond op 38,8 graden en werd op 27 juli 2018 in het Limburgse Hechtel-Eksel gemeten. Ook in 2015 klom het kwik tot 38,8 graden, maar dan in Luik. Voor Kleine-Brogel was het record tot nu toe 38,2 graden, behaald op 20 augustus 2009. Vandaag werd dat record een eerste keer om 14 uur gebroken. Toen was het al 38,9°C. In de late namiddag kwam daar nog een volle graad bij.

Ook in het officiële KMI-weerstation Diepenbeek werd het record van 38,9 graden van eerder deze dag verbroken. Het kwik steeg er naar 39 graden. Aan de kust, waar het doorgaans frisser is, werd het 31 graden. Ondertussen zijn de temperaturen licht aan het dalen, aldus Dehenauw.

De hoogste temperatuur ooit in Ukkel genoteerd - sinds het begin van de waarnemingen in 1833 - is 36,6 graden. Dat was op 27 juni 1947. Die meting gebeurde in andere omstandigheden en de waarde bedroeg eigenlijk 38,8°C in een open thermometerhut, die nu niet meer gebruikt wordt. De temperatuur werd daarom herleid naar een gesimuleerde 36,6 graden in een gesloten hut. Vandaag was het om 15.00 uur in Ukkel 35,7°C. Dehenauw liet weten dat het record in nationaal referentiepunt Ukkel, vandaag niet verbroken zal worden.

Morgen wordt het waarschijnlijk nog warmer, tot wel 40 graden. Gisteren werd voor het eerst de alarmfase “code rood” voor hitte afgekondigd voor ons land.

39,9 nu in Kleine Brogel en temperatuur aan het zakken. Nieuw nationaal record. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

38,9 graden in Kleine Brogel tot nu toe. Hoogste Belgische temperatuur ooit is een feit. Later meer David Dehenauw(@ DDehenauw) link