36.000 weerstations bevestigen nieuwe trend: extreme hitte en hevige regenval zullen steeds vaker voorkomen AW

08 juli 2020

15u50

Bron: Science Alert 0 Weernieuws ‘Kurkdroog en puffen’, zo luidde het weerbericht amper een maand geleden. Terwijl de zon in mei en juni quasi non-stop scheen, staat ons de komende dagen heel wat regen te wachten. Een wereldwijde trend die maar liefst 36.000 weerstations hebben waargenomen: nu de planeet blijft opwarmen, zullen extreme weersomstandigheden zoals hitte en hevige regenval, frequenter voorkomen, intenser worden alsook langer duren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het (globaal) onderzoek is gebaseerd op een dataset - afkomstig van maar liefst 36.000 weerstations wereldwijd - die bekend staat als HadEX. Onderzoekers analyseerden de gegevens van het laatste decennium en vergeleken die met waarnemingen die verzameld werden van 1951 tot 1980 en van 1981 tot 2010. Wereldwijd is er een duidelijke stijging te zien van extreme hitte. Maar ook andere extreme weerfenomenen nemen toe in frequentie en intensiteit.



Wanneer er overigens sprake is van zulke extreme weersomstandigheden? Wanneer het bijvoorbeeld vijf opeenvolgende dagen warmer dan 25 graden is, spreken we van een hittegolf. Drie opeenvolgende dagen een temperatuur van minstens 30 graden halen, geldt overigens ook als hittegolf.

Wateroverlast

Extreme droogte gaat vaak hand in hand met zulke hittegolven. En als het, na een periode van droogte, eindelijk eens regent, gaat het vaak om hevige regenval. Dat is jammer, gezien het water in landen als het onze geen kans krijgt om in de bodem door te dringen. “Dat heeft alles te maken met onze ruimte en hoe die is ingericht. Vlaanderen is zeer dicht bebouwd en heeft zeer veel verharde oppervlaktes. Op zulke oppervlaktes kan water niet in de bodem dringen en stroomt het meteen naar riolen en beken. Als riolen de neerslagintensiteiten niet aankunnen, lopen ze over en ontstaan overstromingen”, beaamt ook Samuel Helsen, klimatoloog aan de KUL en weerexpert bij NoodweerBenelux.