33,1 graden in Ukkel: warmste septemberdag sinds begin metingen LH

15 september 2020

13u04 22 Weernieuws In Ukkel is een temperatuur van 33,1 graden gemeten, daarmee is het de warmste septemberdag sinds het begin van de metingen. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Maandag werd het dagrecord ook al verbroken.

Het vorige record van de warmste septemberdag dateert uit 1929, toen werd in Ukkel 32,8 graden gemeten. Mogelijk wordt het record dinsdag nog aangescherpt, want de definitieve resultaten worden pas rond de avond verwacht. Dinsdag werd ook het dagrecord uit 1947 verbroken, toen werd het op 15 september 29,3 graden.

Ook maandag werd een record verbroken. In Ukkel was het op een bepaald moment 31,3 graden, daarmee was het de warmste 14 september sinds het begin van de metingen. “Het is van 1919 geleden dat we in september twee opeenvolgende dagen dagrecords braken met waarden van minstens 30 graden”, aldus David Dehenauw.

33,1 graden in Ukkel nu. Hoogste gemeten temperatuur in september in Ukkel. Definitief resultaat in de vroege avond gekend. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Intussen 30,9 graden in Ukkel. Nieuw dagrecord (definitieve resultaat pas tegen de vroege avond bekend). Het vorige dateert van 1947 met 29,3. Nog belangrijker : het is van 1919 geleden dat we in september 2 opeenvolgende dagen dagrecords braken met waarden van minstens 30 graden David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Lees ook: Noordelijk halfrond heeft warmste zomer ooit achter de rug