31 graden Celsius: in Griekenland zomert het wel nog

31 oktober 2018

13u05

In Griekenland kunnen toeristen nog een paar dagen van laat zomerweer genieten. Het kwik steeg vandaag in Athene rond de middag naar 27 graden Celsius.

Morgen zou de temperatuur vooral op het schiereiland Peloponnesos zelfs naar 31 graden stijgen. Dat deelde de nationale weerdienst (EMY) mee. Ook ‘s nachts zou het kwik in Centraal- en Zuid-Griekenland en op de meeste eilanden in de Egeïsche en Ionische Zee bij een lichte bries niet onder de 18 graden dalen, klinkt het.

In de rest van Europa laat de winter zich wel al voelen. Vooral in Italië, Frankrijk, Kroatië, Zwitserland en Oostenrijk is het alle hens aan dek met overstromingen, rukwinden en onverwachte sneeuwval. In Rome bijvoorbeeld blijven de scholen dicht, in Venetië staat het historische centrum helemaal onder water. In Frankrijk, in de buurt van Clermont-Ferrand, werden 800 automobilisten plots verrast door de hevige sneeuwval. 200.000 gezinnen zaten er zonder stroom.