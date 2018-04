30% van koralen Great Barrier Reef gestorven tijdens catastrofale hittegolf IVI

18 april 2018

21u29

Bron: The Guardian 4 Weernieuws De extreem hoge temperaturen die in 2016 Australië hebben geteisterd, hebben grote gevolgen gehad voor het Great Barrier Reef. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de koralen van het bekende rif is afgestorven tijdens de hittegolf die negen maanden heeft aangehouden. De resultaten, die gepubliceerd zijn in Nature, verrassen zelfs onderzoeker Terry Hughes.

Het team van wetenschappers heeft over een gebied van 2.300 km de impact van de hittegolf van 2016 in kaart gebracht. Ze hebben een link vastgesteld tussen de plekken waar de meeste koralen zijn gestorven en waar de temperaturen het hoogste waren. Vooral het noordelijke deel van het Great Barrier Reef is getroffen.

Hughes zegt dat de onderzoekers verbaasd zijn over hoe snel sommige koralen zijn gestorven tijdens de extreme temperaturen. “De algemene denkpiste is dat na verbleking de koralen heel langzaam sterven van de honger. We waren dan ook verbaasd dat uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de koralen net heel snel is gestorven”, zegt Hughes. Veel koralen zijn dan ook gestorven tijdens de piek van de hittegolf in maart 2016. Volgens Hughes zijn de gevolgen van de hittegolf groter dan eender welke koraalverbleking - of sterfte die in het verleden plaatsvond.

Diversiteit

De onderzoekers hebben ook opvallende verschillen opgemerkt tussen de koralen. Sommige koralen blijken veerkrachtiger te zijn dan anderen. Wanneer koralen verbleken kunnen sommigen zich na lange tijd herstellen en hun kleur terug krijgen als de temperaturen dalen. De sterfte van vele koralen heeft geleid tot grote veranderingen in de diversiteit van de koraalriffen. “Diverse riffen zijn veranderd in meer eenzijdige systemen, waarbij enkel de sterke soorten overeind gebleven zijn", zegt Hughes.

Maar de wetenschapper blijft positief: “We hebben nog steeds miljarden koralen die wél nog leven en die sterker zijn dan de koralen die gestorven zijn. We moeten focussen op de bescherming van de overlevers en hen helpen herstellen.”

“Het Great Barrier Reef wordt absoluut bedreigd door de klimaatsverandering", benadrukt Hughes, "maar het is nog niet gedoemd als we tenminste snel reageren." Hughes is ervan overtuigd dat als de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs worden behaald, het Great Barrier Reef zal overleven. De koraalriffen zullen dan een mix zijn van koralen die tegen de hitte kunnen en koralen die makkelijk herstellen.