3 doden door westerstorm in Nederland, treinverkeer in Duitsland stilgelegd EP/TT

18 januari 2018

12u03

Bron: Belga, ANP 0 Weernieuws De westerstorm die vandaag over Nederland trok, heeft drie mensen het leven gekost. Het KNMI heeft voor het hele land code groen afgekondigd, de korte, hevige storm die over grote delen van het land trok is dus voorbij. Sinds de eerste meting in 1901 waren er slechts zes hevigere stormen. Door omgewaaide bomen, omgeblazen vrachtwagens en weggeblazen daken is er volgens eerste schattingen voor miljoenen euro's schade. Ook in Duitsland heeft de storm Friederike stevig huisgehouden, in Italië viel eveneens een dode door de hevige wind.

In Enschede overleed een 62-jarige man nadat een boom door de wind op zijn auto was terechtgekomen. In Olst is een eveneens 62-jarige vrachtwagenbestuurder uit Zwolle omgekomen toen hij uit zijn wagen stapte om een tak weg te halen die op de weg lag. Juist op dat moment brak een andere tak af die hem fataal werd. In het Gelderse Vuren overleed een 66-jarige man toen een plexiglasconstructie naar beneden kwam. Een man van 34 raakte zwaargewond. De politie is ter plaatse en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Vermoedelijk heeft de harde wind ook bij dit ongeluk een rol gespeeld.

De wind boven de Noordzee was vanochtend afgenomen, maar op het land woedde rond de middag voort, meldt het KNMI. In heel Nederland geldt sinds 15 uur code geel. Op het hoogtepunt van de storm, aan het einde van donderdagochtend, werd windkracht 11 gemeten bij Hoek van Holland en IJmuiden. Er waren zeer zware rukwinden.

Geen verkeer

Vanwege de storm heeft de NS al het treinverkeer vanochtend stilgelegd. Ook veel regionale treinen reden niet.

Geschrapte vluchten

Het vliegverkeer op Schiphol is inmiddels weer opgestart, nadat het eerder op de ochtend stil lag wegens de storm. Sinds het middaguur konden vliegtuigen weer landen en vertrekken vanaf Schiphol. In de ochtend weken veel vluchten uit naar andere luchthavens. Enkele vliegtuigen moesten een doorstart maken, omdat ze door de harde wind niet konden landen. Tot nu toe zijn zeker 260 vluchten geannuleerd. Het betreft vooral vluchten van en naar Europese bestemmingen.

Dakplaten losgewaaid

Op diverse plekken op de terminal van Schiphol zijn dakplaten losgewaaid. Daardoor kunnen reizigers niet naar binnen bij de vertrekhallen 1 en 2. Vertrekhal 3 is wel open en vanaf daar kan op alle plekken worden ingecheckt. De H-pier is uit voorzorg tot nader order gesloten, meldt de luchthaven.

Dak waait van rij huizen in Rotterdam

Het dak van een complete rij portiekwoningen in Rotterdam is door de storm weggeblazen. Op diverse filmpje op sociale media is te zien hoe het platte dak als karton wordt losgerukt door de wind. Het gaat om huizen aan de Landmanstraat in wijk Charlois in Rotterdam Zuid. Er zijn geen gewonden gevallen. Omgevallen bomen hebben in Rotterdam veel schade aangericht aan geparkeerde auto's, zo meldt de Veilligheidsregio. Er is in de regio Rijnmond vooral materiële schade. Wel zijn er meerdere lichtgewonden gevallen.

143 km/u

De zwaarste windstoot van donderdag was 143 kilometer per uur bij Hoek van Holland. Daar stond windkracht 11, en het scheelde niet veel of het was windkracht 12, een orkaan. Ook bij IJmuiden werd windkracht 11 gemeten. Bij De Bilt woei een rukwind van 122 kilometer per uur, de zwaarste windstoot sinds 1990.

De wind heeft ook fietsers van dijken geblazen, onder meer langs de Maas bij Ammerzoden. Behalve een nat pak liepen de fietsers voor zover bekend geen verwondingen op. Studenten hoeven niet naar colleges, dierentuinen sloten hun deuren. Dakpannen waaiden over straten en bij Gouda botste een trein tegen een trampoline op het spoor.

Problemen in Duitsland

Met hevige windstoten en zware neerslag trok stormdepressie Friederike over Duitsland en zorgt er voor grote hinder op het spoor. De Deutsche Bahn legt deze namiddag alle spoorwegverkeer in heel het land wegens de stormdepressie Friederike met onmiddellijke ingang stil. Treinen die nog onderweg zijn, moeten zo ver mogelijk tot hun bestemming verder rijden. Dat deelde een woordvoerder van de Duitse spoorwegmaatschappij vandaag aan het persagentschap dpa mee. Ook het luchtvaartverkeer werd op bepaalde plaatsen door de storm getroffen. In enkele deelstaten bleven de scholen dicht. In het westen van Duitsland waaide de wind donderdagvoormiddag bijzonder hard, tot ruim boven de 100 kilometer per uur. De weerdiensten waarschuwen voor windvlagen met orkaankracht.

Dode in Italië

Ook in Italië heeft het stormweer heel wat schade veroorzaakt met voorlopig een dodelijk slachtoffer. Een man klom gisteren samen met zijn broer op het dak van zijn woning in de zuidelijke stad Crotone om de stormschade op te meten, aldus de Italiaanse persagentschappen. De wind veegde hem echter weg waardoor hij van het dak viel en de klap niet overleefde. In Rome raakte een meisje gewond door een losgekomen dakpan van haar school. Vele bomen werden door de krachtige wind losgerukt en kwamen op auto's terecht. In Noord-Italië werden onder andere in Valle d'Aosta een aantal skipistes gesloten wegens de sterke wind. In Sicilië, in de omgeving van Napels en op Sardinië was er slechts beperkt ferryverkeer.

Grieks schip in nood

De stormwinden zorgden vandaag ook voor chaotische toestanden op de Egeïsche Zee. Een veerboot, die zonder passagiers aan boord in de haven van Piraeus aan de kade lag, werd losgerukt en dreef ongecontroleerd op het water, zo toonden beelden van de Griekse televisie (ERT). Na verschillende moeilijke manoeuvres slaagden sleepboten erin het schip veilig weer in de haven te brengen. Tientallen veerbootdiensten van en naar de Cycladen werden vanmorgen geannuleerd. In Athene en Piraeus en in de regio van het schiereiland Peloponnesos moest de brandweer ettelijke keren uitrukken om omgewaaide bomen en reclamepanelen te verwijden. De weerdiensten waarschuwden voor stormwinden met een kracht van negen tot tien Beaufort in de komende twaalf uur.