27 graden: zaterdag wordt uitzonderlijk warme nazomerdag KG HA HR

11 oktober 2018

14u01

Bron: Belga 6 Weernieuws De thermometer tikt zaterdag in de Kempen mogelijk 27 graden aan, uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Ook in de rest van het land wordt het zaterdag schitterend weer.

Ook vandaag is het zonnig en warm. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 23 of 24 graden in het centrum, zo meldt het KMI.

Vanavond zijn er brede opklaringen, maar over het westen kans op buien. Een lokaal onweer is niet uitgesloten, vooral aan de kust. Komende nacht trekt de buienzone oostwaarts. Op het einde van de nacht is het opnieuw overal overwegend droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima tussen 10 en 15 graden.

Morgen is het wisselend bewolkt met wolkenvelden en droog, met temperaturen tussen 20 graden in de Ardennen en 24 graden in de Kempen. 's Nachts blijft het droog met brede opklaringen. Minima tussen 11 en 15 graden .

Zaterdag wordt een topdag met veel zon. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden.

Zondag begint met brede opklaringen, vooral in de oostelijke helft van het land. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en 22 graden in het oosten van het land.

Maandag sleept de regenzone nog tot de namiddag over het zuidoosten van het land. Elders is het droog met opklaringen vanuit het westen. Maxima tussen 12 en 16 graden. Dinsdag blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Maxima tussen 13 en 18 graden.

Woensdagochtend trekt een vrij zwakke regenzone door het land. Later op de dag is er kans op buiten. Maxima tussen 13 en 17 graden. Donderdag is het meestal droog, hoewel de kans op neerslag in het zuidoosten niet uitgesloten is. Maxima tussen 10 en 15 graden.

Meer over Maxima

weer

Kempen