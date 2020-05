25 graden warmer dan normaal in Siberië: “60 procent kans dat 2020 wereldwijd warmste jaar ooit wordt” KVDS

29 mei 2020

11u11 34 Weernieuws Er zijn vorige week recordtemperaturen opgemeten in het Russische Siberië. In het plaatsje Chatanga, boven de noordpoolcirkel, was het afgelopen vrijdag meer dan 25 graden, terwijl de normale temperatuur er in deze periode rond het vriespunt ligt. Volgens cijfers van de onafhankelijke denktank Berkeley Earth – die de temperatuur op onze aarde analyseert – is 2020 op weg om wereldwijd het warmste jaar te worden sinds de start van de metingen in 1850.

De uitzonderlijke warme temperaturen in Siberië werden vorige week in verscheidene weerstations in het noorden van Siberië geregistreerd. In Chatanga stond de vorige recordtemperatuur op 22 mei op 12 graden, dat werd dit jaar 25,4 graden Celsius. Een dag later was dat zelfs 25,6 graden.

Khatanga is a Siberian town well north of the Arctic Circle.

--Average high for May 23 (today): 32F

--Record daily high for May 23: 54F

--High today: at least 78F https://t.co/EAQBT6r0m8 Bob Henson(@ bhensonweather) link

De gevolgen blijven niet uit. De sneeuw verdwijnt sneller dan anders, zee-ijs smelt een maand vroeger en er woeden grote natuurbranden. Daarbij gaat het onder meer om ‘zombiebranden’, die niet willen doven. Ze nestelen zich tijdens de zomer in het rijke organische materiaal onder de oppervlakte – zoals uitgestrekte venen – en kunnen in de winter onder sneeuw en ijs blijven smeulen tot het opnieuw beter weer wordt. Dan grijpen ze opnieuw om zich heen.





Ook eerder dit jaar was het bovengemiddeld warm in Siberië en bij uitbreiding in heel Azië en een groot deel van Europa. In Siberië lag de gemiddelde temperatuur maar liefst 3 graden hoger dan het gemiddelde, volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration.

In heel Rusland was dat volgens Berkeley Earth zelfs 6 graden in de periode van januari tot en met april. “Dat is niet alleen een record voor Rusland, het is de grootste afwijking die ooit gezien werd in het nationale gemiddelde van om het even welk land”, klinkt het bij de gerespecteerde denktank. In Moskou wordt zelfs gesproken van “een jaar zonder winter”.

De oorzaak is te zoeken bij verschillende factoren. Zoals de bijzonder krachtige polaire vortex, een uitgestrekt gebied van zeer koude lucht boven de polen op een paar tientallen kilometer hoogte. Die zorgt ervoor dat er weinig koude lucht kan doorsijpelen naar het zuiden. Daarbovenop ontstond een groot hogedrukgebied dat zich erg noordelijk uitstrekte en intenser was dan om het even welk ander hogedrukgebied ter wereld.

Recordjaar

Die hele wereld zit trouwens in hetzelfde bad, zo blijkt. Volgens Berkeley Earth was april wereldwijd de warmste aprilmaand sinds het begin van de waarnemingen. Het doet zelfs beter dan het eerdere recordjaar 2016, toen een uitzonderlijk grote El Niño werd waargenomen. Dat is een sterke opwarming van normaal gezien koel zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan, die het weer in grote delen van de wereld beïnvloedt. Maart was de op drie na warmste, januari en februari waren de op één na warmste. En dit jaar is er geen El Niño.

If 2020 ends up as a new record warm year, and it might, then a significant component of that will have been the incredibly warm start of the year that has just occurred in Asia.



1/ pic.twitter.com/mTh7UX0vx1 Robert Rohde(@ RARohde) link

Prognoses voor de rest van het jaar voorspellen verder een kans van 60 procent dat 2020 het warmste jaar ooit zal worden. Ondanks de verwachtingen dat de extreme warmte in de eerste vier maanden enigszins zou moeten afnemen in de rest van het jaar.

Volgens Berkeley Earth is de kans 28 procent dat 2020 op de tweede plaats zal komen (na 2016) en 11 procent dat 2020 op de derde plaats zal stranden. Samengeteld is dat dus een kans van 99 procent dat 2020 in de top drie eindigt van warmste jaren ooit.

