2018 warmste jaar ooit? Het kán nog PHT JV

19 december 2018

13u38 1 Weernieuws Droog, zonnig en warm: het bijna afgelopen 2018 schrijft - niet geheel verrassend - weergeschiedenis. Als het de rest van december even zacht blijft als de voorbije weken, tekent het KMI het warmste jaar ooit in ons land op. Wellicht moeten we die eer dan wel delen met 2014, dat met een jaargemiddelde van 11,9 graden de ranglijst aanvoert.

Vanaf vrijdag worden er enkele dagen erg zachte temperaturen voor de tijd van het jaar voorspeld, tot zelfs 13 graden. Volgende week wordt het dan weer wat frisser, zodat het warmste jaar ooit een dubbeltje op zijn kant wordt. Een verbetering van het jaargemiddelde - minstens 12,0 graden - lijkt onwaarschijnlijk. Nog twaalf dagen geduld voor de definitieve cijfers

Maar het afgelopen jaar kende alvast enkele straffe uitschieters. Na een normale winter volgden dit jaar een warme lente en een uitzonderlijke zomer. Ukkel tekende zelfs twee opeenvolgende hittegolven op. De eerste - van 13 tot 27 juli - was nog maar net afgelopen of twee dagen later was daar al de tweede, die het tien dagen kon rekken tot 7 augustus. De zes weken tussen 26 juni en 7 augustus waren de heetste ooit, nog een stuk straffer dan de legendarische zomers van 1947, 1976 en 2003.

Met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden was het de warmste zomer sinds het begin van de waarnemingen in Brussel-Ukkel in 1833. Het vorige record uit 2003 werd nipt met 0,1 graad verbroken. De legendarische zomer van 1976 noteerde 19,2. Met 72 droge dagen was het ook de droogste zomer sinds 183 jaar - tenminste in dagen zonder regen gerekend, niet in hoeveelheid neerslag.

De herfst was mooi, maar niet opvallend warm. Zaterdag 13 oktober 2018 was dan weer wel de warmste dertiende oktober ooit, én de zestigste zomerse dag van dit jaar. Enkel 1947 deed op dat moment nog beter met 66 zomerdagen.

Dankzij een zachte december wordt 2018 in zijn geheel het warmste of tweede warmste jaar sinds het KMI in 1833 met waarnemingen begon. Na 2014 (11,9 graden) vervolledigen 2011 (11,6) en 2007 (11,5) voorlopig de top 3. Het zal van de details afhangen. De komende dagen mogen we rekenen op zeer zacht weer, na de kerstdagen wordt het koeler. Winterweer staat niet meer op het menu in 2018.

Het was dit jaar ook opmerkelijk droog en zonnig. Nooit eerder waren er zo weinig neerslagdagen. De teller staat op 136. Het vorige record (157 in 2003) was begin december al met zekerheid gebroken. De zon scheen tot nog toe bijna 1.900 uur. Slechts vijf keer was een jaar nóg zonniger.

Meer over KMI

weer

Brussel-Ukkel

Ukkel