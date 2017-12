2017 op drie na warmste jaar ooit gemeten in Nederland Redactie

Bron: Belga 1 Thinkstock Weernieuws Het jaar 2017 gaat de Nederlandse meteorologische boeken in als zeer warm, zonnig en nat. De gemiddelde temperatuur in De Bilt, het "Nederlandse Ukkel", komt uit op 10,9 graden, tegen normaal 10,1 graden. Dat is goed voor een gedeeld vierde plaats in de top tien van warmste jaren ooit gemeten, zo maakt Weeronline bekend.

Het jaar 2017 deelt de vierde plaats in de top tien met de jaren 2015, 2011, 2000, 1999 en 1990. Alleen in 2006, 2007 en 2014 was het nog warmer. Qua warmte sprong juni er dit jaar duidelijk uit en het zuiden van Nederland beleefde een regionale hittegolf. Daarvan was tussen 17 en 23 juni sprake in delen van de provincies Zeeland, Brabant en Limburg.

Na de hitte volgde er dit jaar vaak regen. Gemiddeld over heel Nederland viel er 947 millimeter, bijna 100 millimeter meer dan de gebruikelijke 849 millimeter. Met 1.765 zonuren, tegenover 1.639 uur normaal, was er eveneens sprake van een zonnig jaar.

