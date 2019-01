20 centimeter verse sneeuw: deze skicentra openen de deuren in Luik en Luxemburg HR

28 januari 2019

12u15

Bron: Belga 1 Weernieuws Wie wil wintersporten, kan vanaf vandaag en morgen terecht in negen skicentra in de provincies Luik en Luxemburg. Dankzij de sneeuwval van de voorbije uren zullen ze daar de deuren openen. Op verschillende plaatsen werd een sneeuwlaag van een twintigtal centimeter gemeten.

Het gaat om de centra van Signal de Botrange, Baraque Michel, la Maison du Parc de Botrange, Mont Spinette, Manderfeld, Loscheimergraben, Thier des Rexhons, Ovifat en Rocherath.

Het skicentrum van Thier des Rexhons zal vanmiddag opengaan. Alleen de langlauf- en de sleepistes zullen in eerste instantie toegankelijk zijn. De pistes voor alpineskiën gaan morgen open. "Onze site verwelkomt de hele week skiërs", melden de uitbaters.



In Ovifat zal het centrum morgen ook toegankelijk zijn, zowel om te skiën als te sleeën. Het skigebied was eerder al vier dagen open, maar moest gisteren de deuren sluiten door het warme weer.



Skiliefhebbers kunnen ook terecht bij de Baraque Fraiture in de provincie Luxemburg, waar de pistes vandaag openen.

Het is de tweede keer dit seizoen dat de skicentra de deuren openen. Bij de eerste sneeuwval, waren vijf pistes al eens open tussen 20 en 25 januari.

