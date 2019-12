15 graden in december: waarom het bij ons morgen warmer is dan in Madrid LH

16 december 2019

12u03 0 Weernieuws Morgen klimt het kwik tot liefst 15 graden, wat bijzonder zacht is voor deze tijd van het jaar. Ook aan de Côte d’Azur is het uitzonderlijk zacht. Van waar komt dat zachte weer?

Morgen krijgen we maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 of eventueel hier en daar 15 graden in Laag- en Midden-België. “Dat is uiteraard aan de zeer warme kant”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. Maar hij verwacht niet dat het record van 17 december 2015, met 16,0 graden de warmste 17 december sinds het begin van de waarnemingen, zal verbroken worden. Het kan wel de tweede 17 december ooit worden, want op 17 december 1987 was het was ‘maar’ 13,1 graden.

“Het zal morgen in Madrid koeler zijn dan bij ons”, merkt Dehenauw nog op. “Dat ligt aan een zuidelijke luchtstroming, die vanuit Frankrijk zachte mediterrane lucht meebrengt.” Dat verklaart ook waarom het in het zuiden van Frankrijk zo zacht is. “In Bordeaux is het vandaag 17 graden, ook in het zuidoosten van Frankrijk is het morgen met 15 à 16 graden zacht voor de tijd van het jaar”, aldus Dehenauw nog.

Duik in Middellandse Zee

Er doken beelden op van mensen die afgelopen weekend genoten het zonnige weertje in de badsteden Nice en Cannes. Sommigen doken zelfs in de Middellandse Zee, die deze tijd van het jaar warmer is dan normaal.

Ook aan de noordkant van de Alpen is er de komende dagen van winterweer nauwelijks sprake. Een warme droge wind jaagt het kwik zelfs richting de 15 en misschien zelfs 20 graden. Ook dat is dus te warm voor de tijd van het jaar.

Dehenauw verwacht nog tot en met kerstmis zacht weer. “Het gaat niet elke dag 15 graden zijn, maar we blijven toch meestal in de buurt van 9 à 10 graden. Voor de gemeenten met ijspistes zal dat natuurlijk grote gevolgen hebben, en dan vooral voor de energierekening”, besluit Dehenauw.

☀️🌴 15/12/3019 à 14h00 : En #direct de #Nice(06) avec un soleil bien généreux, le vent est faible et la température est de +16°C ! Néanmoins les entrées maritimes (nuages bas) vont envahir la région dans les prochaines heures. https://t.co/jldgu9WqE6 Météo Côte d'Azur ☀️(@ MeteoCotedAzur) link