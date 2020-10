12 mensen vermist bij hevig noodweer in zuiden van Frankrijk HAA KVDS

03 oktober 2020

08u00

Bron: ANP, AFP, DPA 68 Weernieuws Frankrijk is geteisterd door storm en zware regenval. In Bretagne werden rukwinden van 186 kilometer per uur geregistreerd en in de Zuid-Franse stad Nice kwam het tot overstromingen. Er zouden in totaal al 12 mensen vermist zijn.

Watermassa's spoelden in een plaats ten noorden van Nice een brug weg. De autoriteiten riepen de bewoners op binnen te blijven. Autorijden werd afgeraden, tenzij het noodzakelijk was. De bekende ‘Promenade des Anglais’ aan de Middellandse Zee werd afgesloten.

Twaalf mensen, onder wie twee brandweerlieden, zijn vermist of vermoedelijk vermist. De brandweerlieden werden volgens lokale media meegesleurd door het water tijdens het uitvoeren van hulpoperaties. Zaterdag gaan de zoekacties verder. Daarbij zijn meer dan 700 brandweerlieden betrokken.





De neerslag wordt door de Frans weerdienst Météo France als uitzonderlijk bestempeld. Het ergste lijkt intussen wel achter de rug te zijn. Zaterdagochtend is de kleurencode voor het noodweer bijgesteld van rood naar oranje.

In Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk, zaten dan weer ongeveer 30.000 mensen zonder stroom als gevolg van de herfststorm Alex. Die had felle rukwinden tot 186 kilometer per uur in petto en veroorzaakte aanzienlijke schade. Scholen en parken hielden vrijdag noodgedwongen de deuren gesloten.