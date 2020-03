Zon maakt dit weekend plaats voor wolken, zondag mogelijk sneeuw in de Ardennen mvdb/Belga

25 maart 2020

16u09 6 Weernieuws Na dagen met volop zon is het in het weekend gevoelig kouder en komen er wolken opzetten, in combinatie met een schrale noordoostenwind. Zondagochtend is sneeuw in de Ardennen mogelijk, meldt het KMI.

Woensdadagnacht blijft het helder, maar het wordt wel opnieuw koud, met minima van -5 graden tot 0 graden. Donderdag krijgen we opnieuw een frisse ochtend, gevolgd door een zonnige dag met enkel in de namiddag enkele wolken. Het kwik klimt naar 6 tot 11 graden. Donderdagavond en -nacht is het helder tot lichtbewolkt, bij minima van -2 tot +3 graden.

Vrijdag begint zonnig, maar geleidelijk aan komen er enkele wolken opzetten. Het blijft wel overwegend droog, bij temperaturen van 9 tot 13 graden. In de Kempen stijgt het kwik mogelijk tot 14 graden.

Tijdens het weekend komen er meer wolken opzetten. Zaterdag is er vooral ten zuiden van Samber en Maas kans op regen of een bui. De maxima liggen dan tussen 9 en 14 graden, bij een matige wind uit noord tot noordoost.

Aan zee waait zaterdag wind die soms vrij krachtig kan zijn. Vanaf zondag komt er koudere lucht opzetten. Er waait dan een onaangename matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten, waardoor het kwik niet hoger dan 5 tot 9 graden klimt. Het wordt half- tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien. In de Ardennen kunnen er ‘s nachts en ‘s ochtends enkele sneeuwvlokken vallen.

De schrale noordoostenwind is ook begin volgende week nog van de partij, waardoor het behoorlijk koud blijft voor de tijd van het jaar. Vanaf dinsdag verschijnen er wat meer opklaringen, vanaf woensdag zwakt de wind wat af.

