‘Winterprik’ in hete zomer PhT

26 augustus 2018

10u16 8

Geen zomer zo warm als die van 2018, maar zondagochtend kregen we zowaar een ‘winterprik’ in ons land. In Elsenborn (Bütgenbach) daalde het kwik tot 0,2 graden in thermometerhut. Uitzonderlijk koud voor augustus, zelfs in wat traditioneel als het ‘koudste dorpje’ van België bekend staat. Veel scheelde het niet voor een absoluut maandrecord. Enkel op 15 augustus 1994 werd het nog kouder in Elsenborn: precies 0 graden.

Dat het plots zo koud kon worden, dankten we aan een uitklarende hemel en een wegvallende wind in een polaire luchtaanvoer. Ook in Vlaanderen was het zondagochtend bibberen. In Diepenbeek bedroeg het minimum 4,9 graden, in Deurne 5,9. Het contrast met de kust was groot: in Zeebrugge werd het niet kouder dan 12 graden dankzij het warme zeewater.

Meer over Elsenborn

weer

Bütgenbach

Diepenbeek

België

Zeebrugge

Deurne

Vlaanderen