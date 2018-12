“We onderschatten het belang van daglicht” jv

21 december 2018

10u39 2 Weernieuws Vandaag is het de kortste dag van het jaar. Dat betekent weinig daglicht, wat nefast kan zijn voor onze mentale en fysieke gezondheid. Het belang van natuurlijk licht onderschatten we, blijkt uit een YouGov-studie.

Vorig jaar was december in zijn geheel een erg sombere maand met amper vijf uur zonlicht. Het belang daarvan dringt volgens een recente studie van YouGov in opdracht van Velux niet voldoende door tot ons. Bijna de helft (45%) van de Belgen denkt dat daglicht geen of een beperkte impact heeft op de slaap, een op de drie denkt dat het geen effect heeft op het humeur (31%) of de productiviteit (34%). Terwijl een tekort aan daglicht een negatief effect kan hebben op onze gezondheid.

“Verschillende studies tonen aan dat de hoeveelheid natuurlijk daglicht waaraan we worden blootgesteld onvoldoende is”, zegt Yves Sottiaux van Velux Belgium. Jade Deltour van het Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) raadt aan om ons “dagelijks zeker tien tot vijftien minuten bloot te stellen aan zonlicht om een goede reserve te hebben aan vitamine D.” Dat blijkt niet evident. Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat we tot 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen. En daar zijn we ons niet bewust van, want volgens het onderzoek van YouGov denkt bijna de helft van de Belgen (45%) slechts 14 uur binnenshuis te spenderen.

Tips voor betere nachtrust

Een grotere blootstelling aan natuurlijk daglicht zorgt ook voor een betere nachtrust. Andere tips daarvoor zijn:

- Probeer te profiteren van het maximum aan licht binnenhuis. Denk na over licht tijdens de renovatie van uw huis. Ga op het werk of op school dicht bij het raam zitten.

- Elimineer licht van buitenaf wanneer je ‘s nachts naar je slaapkamer gaat.

- Een frisse slaapkamer bevordert de slaaphygiëne. De aanbevolen temperatuur is rond de 18 graden.

- Vermijd voor het slapengaan om naar elektronische apparaten (tv’s, smartphones, tablets) te kijken die blauw licht verspreiden. Dit kan de hersenen ertoe aanzetten om alert te blijven.

- Geef kinderen een rood of oranje nachtlampje als ze bang zijn voor het donker. Die storen het minst bij het slapen.