"We gaan sterven, dude": Beangstigende video toont hoe twee Amerikanen door vuurzee rijden en nipt aan de dood ontsnappen Letterlijk door de hel ADN

11u27

Bron: ABC News 1 screenshot Weernieuws Een half uur voor Michael (Mike) Vien en Layton Smith deze video maakten in Loma Rica, Californië hadden ze naar de lokale sheriff gebeld. "Moeten we evacueren?" Ze kregen te horen dat ze in hun huis konden blijven. Maar niemand had kunnen verwachten dat de bosbrand zo snel hun richting zou uitkomen. Wat volgde, waren de spannendste minuten van hun leven. Ze graaiden mee wat ze konden, laadden hun vier honden in de koffer en begonnen te vluchten.

In de beangstigende video die ze maakten tijdens hun vlucht op 8 oktober, is te zien hoe de vuurzee hen bijna opslokt. De gensters vliegen hen rond de oren, de toxische oranje gloed beneemt hen de adem. Tijdens hun ontsnappingspoging worden ze tegengehouden door een poort. Mike springt uit de auto en opent de poort. "Ik kan niet ademen", roept hij in paniek. "We gaan f****** sterven, dude. We moeten hier weg." "Het komt goed, we kunnen dit", repliceert zijn rijdende kamergenoot Layton bemoedigend.

Lees ook Vrouw sterft in armen van haar man terwijl ze samen in zwembad schuilden voor meedogenloze vuurzee

De twee rijden verder door het vernielde landschap, terwijl de bomen rondom hen in vlammen opgaan en brandend puin op hun voertuig regent. "Mijn ogen branden, man. Maar we hebben nog zuurstof." "Ik zie de weg niet!", roept Layton. "Ik ook niet!", schreeuwt Mike. En dan maakt de oranje gloed plots plaats voor een rokerige duisternis. "We zijn oké. We zijn oké", zuchten de mannen opgelucht, terwijl Mike de honden in de koffer geruststelt.

"Ik ben verrast dat we erdoor zijn geraakt. We zijn zo blij dat we nog leven", vertellen ze nu aan Amerikaanse media. Hun huis ging volledig in vlammen op. Al hun bezittingen zijn ze kwijt. Ook al vloeken ze in de video op de autoriteiten - die hen hadden gezegd dat ze niet moesten evacueren - boos zijn ze niet. "We nemen de sheriff en de brandweer niets kwalijk", schrijft Mike op een GoFundMe-pagina. "Dat waren woorden tijdens een adrenalinerush vol angst. We weten dat ze hun best doen en ze konden niet weten dat het vuur zo snel ging. We hebben alleen maar respect voor wat ze voor onze gemeenschap hebben gedaan."

https://www.gofundme.com/cet5e-lost-everything-to-fire

https://www.gofundme.com/cet5e-lost-everything-to-fire

De felle wind en extreme droogte zorgen al een week voor hevige bosbranden in Noord-Californië. De branden hebben inmiddels 40 slachtoffers geëist, melden de autoriteiten. Het gaat om een van de grootste tragedies ooit in Californië, zegt gouverneur Jerry Brown van de zuidwestelijke Amerikaanse staat.