“Wat een cadeautje op kerstochtend”: Nederlanders getrakteerd op prachtig zeldzaam weerfenomeen ADN

25 december 2018

17u02 0 Weernieuws Parelmoerwolken. Wie in het noorden van Nederland naar boven keek, kon deze zeldzame wolken met wonderachtige kleurenpracht aanschouwen. Enkele weerfotografen maakten prachtige beelden van het schouwspel.

Parelmoerwolken ontstaan op 20 tot 30 kilometer hoogte. Het kleine beetje vocht dat hier aanwezig is, condenseert pas bij temperaturen beneden -80 graden Celsius. Als het zo extreem koud is, ontstaan dunne wolkenflarden. Doordat die wolken bestaan uit zeer kleine ijskristallen, wordt het zonlicht sterk gebroken en ontstaat bij de juiste omstandigheden, vooral net na zonsondergang of even voor zonsopgang, een kleurenspel. En dan is het genieten geblazen:

#parelmoerwolken op #Terschelling vanmorgen !!! Nog nooit eerder gespot hier !!! pic.twitter.com/a60ZeLYG52 Sytse Schoustra(@ SytseSchoustra) link

Geluk dat je af en toe door de lage bewolking de #parelmoerwolken kon zien vanaf #Terschelling pic.twitter.com/ju4UtCXdXu peter van suijlekom(@ oelavans) link

Parelmoerwolk vanmorgen boven het Wad met daarin een vliegtuig. pic.twitter.com/99kU7tVVho peter van suijlekom(@ oelavans) link

#parelmoerwolken op #Terschelling, nog een paar van dit zeldzame fenomeen ! Kicken was dit vanmorgen !! :) pic.twitter.com/C4PgWDIAAW Sytse Schoustra(@ SytseSchoustra) link

Wat een cadeautje op kerstochtend: parelmoerwolken #parelmoerwolken #buienradar #helgavanleur pic.twitter.com/Ndgvpc2SAc Jannie de Graaf(@ Janniedegraaf) link